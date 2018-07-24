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15 новейших ПКР на корабль
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danilov 24 Июля 2018 в 16:29:03
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Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 24.07.2018 в 21:01:05   # 686953
Я так понимаю средств защиты это корыто не имело.Круто потопили!"
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