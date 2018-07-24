15 новейших ПКР на корабль

В ходе международных учений RIMPAC (Rim Of The Pacific) в акватории



Тихого океана шквалом противокорабельных ракет был потоплен



списанный еще в 1993 году танко-десантный корабль американских



амфибийных сил Racine.



Для уничтожения ТДК использовалась совершенно новая противокорабельная



ракета — тем самым США подают недвусмысленные знаки Китаю. Согласно



замыслу международных учений RIMPAC, танко-десантный корабль Racine был



обнаружен разведывательным самолетом Сил самообороны Японии. После этого



по списанному американскому судну открыли огонь эсминцы Морских сил



самообороны Японии и береговые ракетные комплексы армии США. Операция



была проведена еще 12 июля, однако известно о ней стало лишь недавно,



пишет американское издание Defense News.



По некоторым данным, по ТДК Racine было запущено около 15 ракет. Кораблю



были нанесены существенные повреждения, на нем начался пожар, но, тем



не менее, Racine после всех ударов остался на плаву.



Окончательно ветерана амфибийных сил США добила многоцелевая подводная



лодка Los Angeles ВМС США. После торпедной атаки, осуществленной этой



субмариной, корабль переломился пополам и наконец-то затонул. Примечательно,



что для уничтожения ТДК использовалась совершенно новая противокорабельная



ракета (ПКР), которой в ближайшей перспективе будут оснащены надводные



силы ВМС США. Речь идет о ПКР NSM (Naval Strike Missile).