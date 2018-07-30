▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Facebook забанил обнажённые портреты Рубенса
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 30 Июля 2018 в 15:52:31
В ответ активисты прикинулись «инспекторами соцсети» и пришли в музей.
Они стали запрещать посетителям с аккаунтами на Фейсбуке смотреть на картины.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
КЕДЫ
30.07.2018 в 18:20:04
# 687657
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь