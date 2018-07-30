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Facebook забанил обнажённые портреты Рубенса
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danilov 30 Июля 2018 в 15:52:31
В ответ активисты прикинулись «инспекторами соцсети» и пришли в музей.
Они стали запрещать посетителям с аккаунтами на Фейсбуке смотреть на картины.

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