Virgin Galactic удалось достичь мезосферы

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danilov 30 Июля 2018 в 16:20:42
полет стал третьим для VSS Unity полетом на ракетной тяге, два предыдущих рекорда: 25.7 и 34.9 км.
Космоплан был поднят на высоту в 14 км, затем продолжил самостоятельный набор высоты, в общей сложности время работы двигателей составило 42 секунды, максимальная скорость 2.47 Маха (3025 км/ч).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Витал от 30.07.2018 17:33:54Для того что бы похвалить одного,необязательно обсирать другого.
красавчики, пока путен показывает мультики со своими ракетами, которых и нет возможно)) ребята дело делают
красавчики, пока путен показывает мультики со своими ракетами, которых и нет возможно)) ребята дело делают
KapitanNemo 30.07.2018 в 20:10:41 # 687679