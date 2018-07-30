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Virgin Galactic удалось достичь мезосферы
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danilov 30 Июля 2018 в 16:20:42
Суборбитальный космоплан VSS Unity в этот раз поднялся на 52 км, это половина пути к условной границе космоса в 100 км (линия Кармана).
полет стал третьим для VSS Unity полетом на ракетной тяге, два предыдущих рекорда: 25.7 и 34.9 км.
Космоплан был поднят на высоту в 14 км, затем продолжил самостоятельный набор высоты, в общей сложности время работы двигателей составило 42 секунды, максимальная скорость 2.47 Маха (3025 км/ч).

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Витал 30.07.2018 в 17:33:54   # 687652
красавчики, пока путен показывает мультики со своими ракетами, которых и нет возможно)) ребята дело делают
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  Алексей91 30.07.2018 в 18:20:01   # 687656
А наш Буран так и догнивает в ангаре((
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  Джимбо 30.07.2018 в 19:47:39   # 687677
Цитата: Витал от 30.07.2018 17:33:54
красавчики, пока путен показывает мультики со своими ракетами, которых и нет возможно)) ребята дело делают
Для того что бы похвалить одного,необязательно обсирать другого.
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  KapitanNemo 30.07.2018 в 20:10:41   # 687679
Советский проект Спираль.
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  звукач 30.07.2018 в 21:45:11   # 687691
Удивительно сколько миллиардов вбухали интерестно...Технические характеристики МиГ-31 1980 года Практический потолок — 20,6 км.При том что взлетает он сам а не с носителя и да год выпуска 1980.
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  звукач 30.07.2018 в 22:05:33   # 687696
Ну или тот же америкосовский U2 тоже достаточно старый, потолок 21 336м....так что качают бабки))
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