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Высадка в Европу
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danilov 30 Июля 2018 в 16:26:29
Группа из 30 человек на надувной лодке подплыла к пляжу недалеко от испанского портового города Алхесирас. После того, как мигранты высадились на берег, они разбежались в разные стороны по лесополосе вокруг пляжа, чтобы сотрудники береговой охраны не смогли их поймать.

За последнюю неделю таким способом на побережье Испании высадились уже более 1600 мигрантов. Отмечается, что мигранты начинают свой путь на побережье Марокко, переплывая Гибралтарский пролив на надувных лодках.

Алхесирас теперь стал основным пунктом, через который мигранты проникают в Европу, после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил кораблям с мигрантами прибывать в итальянские порты.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 30.07.2018 в 17:24:47   # 687651
Я думал мигранты это те люди которые официально пересекли границу, там, с документами, регистрация, все дела, а тут мне кажется явное нарушение государственной границы, и по ходу европейцы не парятся на счет этого!? Во многих странах в таких нарушителей пограничники стреляли бы, ну конечно после предупредительного...
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  Софруджу 30.07.2018 в 21:59:13   # 687693
Бедная Европа
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  Ал 30.07.2018 в 22:04:45   # 687695
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  bob153370 30.07.2018 в 22:14:25   # 687699
потом они становятся "сирийскими беженцами"
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  Рамзес 30.07.2018 в 22:24:24   # 687700
Идет очередной исход народов,чет только не туда...
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  старик 30.07.2018 в 23:46:48   # 687722
Quote:
Бедная Европа
Которая разбомбила в пух и прах богатую Ливию,Сирию, Ирак...
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