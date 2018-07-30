Высадка в Европу

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danilov 30 Июля 2018 в 16:26:29
За последнюю неделю таким способом на побережье Испании высадились уже более 1600 мигрантов. Отмечается, что мигранты начинают свой путь на побережье Марокко, переплывая Гибралтарский пролив на надувных лодках.
Алхесирас теперь стал основным пунктом, через который мигранты проникают в Европу, после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил кораблям с мигрантами прибывать в итальянские порты.
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Мигранты высадились на нудистском пляже и попали на видео https://lenta.ru/news/2018/07/28/migrants_vs_nudists/
Так гораздо пикантнее...
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