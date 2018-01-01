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«Остановим насилие с применением оружия»
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danilov 07 Августа 2018 в 14:46:36
В городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, полицейские прибыли на место ДТП и начали оформление.
Пока полицейские опрашивали свидетелей, к ним подошел 32-летний Тимоти Дил, который никак не был связан с происшествием, и со словами «Йо, мужик», пырнул полицейского ножом.
Но полицейский успел произвести серию из семи точных выстрелов, от которых преступник вскоре и скончался.
По рации офицер передает, что не уверен, получил ли ножевое ранение, но, как выяснилось, ему все-таки пришлось посетить больницу с колотой раной груди.



Спустя несколько дней друзья и родственники Дила вышли на демонстрацию с лозунгами «Остановим насилие с применением оружия», но это видео, опубликованное полицейским участком, расставило все на свои места.

От первого лица https://youtu.be/R7sDdrjm3m0
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