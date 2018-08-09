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Коровы преследуют преступника
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danilov 09 Августа 2018 в 15:52:15
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  Aлекс 09.08.2018 в 15:56:00   # 688987
полицейские коровы
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  Маке0912 09.08.2018 в 17:35:29   # 688993
Ничего не преследуют.
Просто бегают за ним . Играются как обычное стадо.
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  Маке0912 09.08.2018 в 17:35:30   # 688994
Ничего не преследуют.
Просто бегают за ним . Играются как обычное стадо.
Нашли что обсуждать.
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