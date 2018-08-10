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Видео
Самый длинный маршрут на МКС
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danilov 10 Августа 2018 в 13:02:18
Сто плюсов, ничего особенного. Да и на Ютубе канал Олега Германовича особой популярностью не пользовался. На каждом видео едва тысяча просмотров наберётся.

Однако кто-то из сообщества r/space на реддите заметил это видео и посетовал, что, мол, такие интересные вещи не пользуются популярностью у публики.

И публика не заставила долго ждать! Сам пост на реддите набрал больше 50 тысяч плюсов, а число просмотров видео космонавта перевалило за сто тысяч. Ну и по комментариям судя, большая их часть - это реддитовцы.

Перевод поста на реддите: "есть русский космонавт по имени Олег, который загружает видео с МКС на свой Ютуб канал. Но никто об этом не знает. Его последнее видео, сделанное 5 часов назад, набрало 17 просмотров. Это быстрый облёт станции, который он сделал на прошлой неделе.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 10.08.2018 в 13:30:41   # 689119
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  Софруджу 10.08.2018 в 13:42:03   # 689121
Вообще, сейчас космосу и космонавтам уделяется непростительно мало внимания. Лучше нам расскажут про развод Джигарханяна или Петросяна, на худой конец, про митинги против пенсионной реформы. А ведь раньше в каждых новостях рассказывали о космонавтах, о том, чем они занимаются. А уж куда интересней.
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  Nafis 10.08.2018 в 14:18:41   # 689127
Про них вспомнят на день космонавтики.
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  Pole13 10.08.2018 в 14:25:45   # 689132
Цитата: Софруджу от 10.08.2018 13:42:03
Вообще, сейчас космосу и космонавтам уделяется непростительно мало внимания. Лучше нам расскажут про развод Джигарханяна или Петросяна, на худой конец, про митинги против пенсионной реформы. А ведь раньше в каждых новостях рассказывали о космонавтах, о том, чем они занимаются. А уж куда интересней.

Как признался один космонавт "он простой работяга, только работает в космосе". Мало кому будут интересны будни заводских работяг. Будни космонавтов тоже скучны, не пошмалять лазером по американским спутникам, ни секаса, ни пива, ни рыбалки
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  Pole13 10.08.2018 в 14:30:07   # 689135
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  Manitu 10.08.2018 в 14:33:30   # 689136
А когда то все пацаны мечтали стать космонавтами.
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