Самый длинный маршрут на МКС

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danilov 10 Августа 2018 в 13:02:18
Однако кто-то из сообщества r/space на реддите заметил это видео и посетовал, что, мол, такие интересные вещи не пользуются популярностью у публики.
И публика не заставила долго ждать! Сам пост на реддите набрал больше 50 тысяч плюсов, а число просмотров видео космонавта перевалило за сто тысяч. Ну и по комментариям судя, большая их часть - это реддитовцы.
Перевод поста на реддите: "есть русский космонавт по имени Олег, который загружает видео с МКС на свой Ютуб канал. Но никто об этом не знает. Его последнее видео, сделанное 5 часов назад, набрало 17 просмотров. Это быстрый облёт станции, который он сделал на прошлой неделе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 10.08.2018 13:42:03
Вообще, сейчас космосу и космонавтам уделяется непростительно мало внимания. Лучше нам расскажут про развод Джигарханяна или Петросяна, на худой конец, про митинги против пенсионной реформы. А ведь раньше в каждых новостях рассказывали о космонавтах, о том, чем они занимаются. А уж куда интересней.
Вообще, сейчас космосу и космонавтам уделяется непростительно мало внимания. Лучше нам расскажут про развод Джигарханяна или Петросяна, на худой конец, про митинги против пенсионной реформы. А ведь раньше в каждых новостях рассказывали о космонавтах, о том, чем они занимаются. А уж куда интересней.
Как признался один космонавт "он простой работяга, только работает в космосе". Мало кому будут интересны будни заводских работяг. Будни космонавтов тоже скучны, не пошмалять лазером по американским спутникам, ни секаса, ни пива, ни рыбалки
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Национальная_орбитальная_космическая_станция