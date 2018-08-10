Самый длинный маршрут на МКС

Вообще, сейчас космосу и космонавтам уделяется непростительно мало внимания. Лучше нам расскажут про развод Джигарханяна или Петросяна, на худой конец, про митинги против пенсионной реформы. А ведь раньше в каждых новостях рассказывали о космонавтах, о том, чем они занимаются. А уж куда интересней.