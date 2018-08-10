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"Я вам устрою беспредел": агрессивный пассажир
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danilov 10 Августа 2018 в 14:10:10
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Aлекс
10.08.2018 в 14:14:05
# 689125
обезьяна
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SlDPA
10.08.2018 в 14:16:05
# 689126
Цитата:
Aлекс
от
10.08.2018 14:14:05
обезьяна
Чистая!
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Софруджу
10.08.2018 в 14:22:50
# 689129
Нажрутся до скотского состояния и вытворяют невесть что
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старик
10.08.2018 в 14:47:01
# 689142
Как люди любят приключения на ж**у искать! Потом будет с жалким видом извиняться.
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Лялька
10.08.2018 в 14:51:08
# 689146
Мерзость...
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Любитель ММА
10.08.2018 в 14:56:06
# 689148
Ох, по другому заговорит он после ОМОН
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