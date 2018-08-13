Нюансы современного законодательства

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Пермяк 13 Августа 2018 в 10:53:23
Действия разворачиваются на территории Российской Федерации, но аналогичные статьи прописанны и в УК Республики Казахстан.
Большинство пользователей не отдают себе отчёта в какую ситуацию могут попасть оставляя комментарии к постам, думая что выражают лишь своё личное мнение. Так вот дорогие мои, закон хоть и инертен но не отвратим.
Рано или поздно его маховик набирает обороты и безжалостно перемалывает всё, на что распространяется, так что будьте внимательнее.
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