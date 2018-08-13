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Видео
Обычные будни
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danilov 13 Августа 2018 в 16:45:47
Началось всё с этого



Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 13.08.2018 в 17:37:07   # 689421
Вся Россия в одном видео.
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  TEMIPXAH 13.08.2018 в 18:02:43   # 689430
А есть видео где тракторист плачет на суде и умоляет о прощении?
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  КЕДЫ 13.08.2018 в 18:05:09   # 689432
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  Templar 13.08.2018 в 18:36:16   # 689435
titus'а знатно бомбануло. Сейчас и подо мной "распишется".
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  Беня Ладен 13.08.2018 в 18:55:21   # 689438
Безответственноть сказочная у граждан.
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