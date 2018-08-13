Обычные будни

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danilov 13 Августа 2018 в 16:45:47
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sarmat
13.08.2018 в 17:37:07
# 689421
Вся Россия в одном видео.
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TEMIPXAH
13.08.2018 в 18:02:43
# 689430
А есть видео где тракторист плачет на суде и умоляет о прощении?
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КЕДЫ
13.08.2018 в 18:05:09
# 689432
Цитата:
sarmat
от
13.08.2018 17:37:07
Вся Россия в одном видео.
100%.
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Templar
13.08.2018 в 18:36:16
# 689435
titus'а знатно бомбануло. Сейчас и подо мной "распишется".
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Беня Ладен
13.08.2018 в 18:55:21
# 689438
Безответственноть сказочная у граждан.
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