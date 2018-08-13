Жена попросилась на работу

Летчик истребитель увольняется на пенсию.



Жена канючит:



- Ты двадцать лет обещал прокатить на истребителе... Ты обещал...!!!



Мужика достало, он приходит к командиру эскадрильи и грит:



- Командир, такая вот фигня... Достала совсем... Прокати ее...



Комэск отвечает, мол боевая подруга, детей нарожала, котлеты там, все



дела, вот мол, тебе керосина на два часа и коридор. Катай!



Грузятся в самолет, и два часа летчик вытворяет ВЕСЬ высший пилотаж,



заходя на посадку просит подогнать к полосе "скорую".



Выгружают жену из кабины, та вся заблеванная, ну в общем как куль с



дерьмом...



Летчик-муж склоняется над ней и нежно так произносит:



- Ну что, потрахаемся или в театр сходим?!