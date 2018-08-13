Жена попросилась на работу

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danilov 13 Августа 2018 в 17:02:13
Летчик истребитель увольняется на пенсию.
Жена канючит:
- Ты двадцать лет обещал прокатить на истребителе... Ты обещал...!!!
Мужика достало, он приходит к командиру эскадрильи и грит:
- Командир, такая вот фигня... Достала совсем... Прокати ее...
Комэск отвечает, мол боевая подруга, детей нарожала, котлеты там, все
дела, вот мол, тебе керосина на два часа и коридор. Катай!
Грузятся в самолет, и два часа летчик вытворяет ВЕСЬ высший пилотаж,
заходя на посадку просит подогнать к полосе "скорую".
Выгружают жену из кабины, та вся заблеванная, ну в общем как куль с
дерьмом...
Летчик-муж склоняется над ней и нежно так произносит:
- Ну что, потрахаемся или в театр сходим?!
Жена канючит:
- Ты двадцать лет обещал прокатить на истребителе... Ты обещал...!!!
Мужика достало, он приходит к командиру эскадрильи и грит:
- Командир, такая вот фигня... Достала совсем... Прокати ее...
Комэск отвечает, мол боевая подруга, детей нарожала, котлеты там, все
дела, вот мол, тебе керосина на два часа и коридор. Катай!
Грузятся в самолет, и два часа летчик вытворяет ВЕСЬ высший пилотаж,
заходя на посадку просит подогнать к полосе "скорую".
Выгружают жену из кабины, та вся заблеванная, ну в общем как куль с
дерьмом...
Летчик-муж склоняется над ней и нежно так произносит:
- Ну что, потрахаемся или в театр сходим?!
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Цитата: decoder от 13.08.2018 17:48:35
КлаСССС!!! Когда на работе задерживаюсь тоже выслушиваю а чО так долго и где был...
КлаСССС!!! Когда на работе задерживаюсь тоже выслушиваю а чО так долго и где был...
И тут как назло, ни танкист ни летчик, да?