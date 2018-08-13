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Жена попросилась на работу
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danilov 13 Августа 2018 в 17:02:13


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  NBE 13.08.2018 в 17:14:06   # 689415
Взгляд шикарный, как у котика в мультфильме Шрек.
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  vvka 13.08.2018 в 17:21:12   # 689417
Природой определено: мужик носит мясо домой, защищает свою семью. Баба поддерживает своего мужика, смотрит за детьми и домом. ВСЕ!
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  Pole13 13.08.2018 в 17:28:56   # 689419
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  decoder 13.08.2018 в 17:48:35   # 689425
КлаСССС!!! Когда на работе задерживаюсь тоже выслушиваю а чО так долго и где был...
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  bIP6bIC 13.08.2018 в 18:04:03   # 689431
Цитата: decoder от 13.08.2018 17:48:35
КлаСССС!!! Когда на работе задерживаюсь тоже выслушиваю а чО так долго и где был...

И тут как назло, ни танкист ни летчик, да?
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  decoder 13.08.2018 в 18:34:48   # 689434
Ога!
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