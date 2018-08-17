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Дальнобойщик против Учителей на Дороге.
NBE 17 Августа 2018 в 13:01:20
Конченый дебил
Все неправы, и дальнобой тоже. Обгон справа запрещен, создание аварийной обстановки на дороге тоже не допускается, фура так быстро не остановится (он и не пытается остановиться), оставление места ДТП и т.д. и т.п.)))
А мне он понравился, долбо еб конченый, но такой нужный в наше время, где каждый пытается учить.
Вот его канал, там он и порше каен наказывает
https://www.youtube.com/channel/UCTJmVBXqD9oNsfC5TXQx6bw/videos
Конечно пред большегрузом тормозить это себе в убыток, еще можно и здоровье потерять! Но здесь видно что водитель грузовика в неадеквате, и что он намеренно таранит их, я бы даже рассмотрел данную ситуацию как покушение на жизнь!
А фуре жопу подставлять это как-попытка изнасилования