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Дальнобойщик против Учителей на Дороге.
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NBE 17 Августа 2018 в 13:01:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 17.08.2018 в 14:28:00   # 690252
Конченый дебил
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  Aлекс 17.08.2018 в 14:35:36   # 690256
Все неправы, и дальнобой тоже. Обгон справа запрещен, создание аварийной обстановки на дороге тоже не допускается, фура так быстро не остановится (он и не пытается остановиться), оставление места ДТП и т.д. и т.п.)))
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  NBE 17.08.2018 в 15:20:40   # 690262
А мне он понравился, долбо еб конченый, но такой нужный в наше время, где каждый пытается учить.
Вот его канал, там он и порше каен наказывает
https://www.youtube.com/channel/UCTJmVBXqD9oNsfC5TXQx6bw/videos
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  jumanjiqz 17.08.2018 в 17:25:14   # 690284
Конечно пред большегрузом тормозить это себе в убыток, еще можно и здоровье потерять! Но здесь видно что водитель грузовика в неадеквате, и что он намеренно таранит их, я бы даже рассмотрел данную ситуацию как покушение на жизнь!
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  Проданко 17.08.2018 в 17:50:15   # 690286
А фуре жопу подставлять это как-попытка изнасилования
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