Выходишь такой на даче на террасу...

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danilov 20 Августа 2018 в 11:41:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 20.08.2018 в 12:11:12 # 690473
КоТэ_НаРкОтЭ 20.08.2018 в 13:24:39 # 690484
Цитата: Рулон Обоев от 20.08.2018 12:11:12
Где это, кто нибудь знает?
Где это, кто нибудь знает?
Ну судя по названию и описанию к видео это - Канада, провинция Британская Колумбия, остров Ванкувер, зона отдыха называется Great Bear Lodge. Красивые места, правда!
Видео смонтировано с эффектом ХРОМОКЕЙ,и довольно коряво
Многотонная махина, а у берегов даже волны нет, всё сделано на компе, в программе АВТОРЭФЕКТ либо СИНЕМА 4Д.