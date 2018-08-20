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Видео
Выходишь такой на даче на террасу...
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danilov 20 Августа 2018 в 11:41:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 20.08.2018 в 11:51:32   # 690469
райский уголочек
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  Рулон Обоев 20.08.2018 в 12:11:12   # 690473
Где это, кто нибудь знает?
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  Лысый 20.08.2018 в 12:23:45   # 690478
Штат Вашингтон или Орегон. А может и Бритиш Коламбия.
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  старик 20.08.2018 в 13:08:51   # 690482
Я такого у себя на даче не видел. Да у меня и террасы то на даче нет. Да собственно дачи тоже нет!
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  КоТэ_НаРкОтЭ 20.08.2018 в 13:24:39   # 690484
раааай
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  jumanjiqz 20.08.2018 в 19:08:49   # 690518
Цитата: Рулон Обоев от 20.08.2018 12:11:12
Где это, кто нибудь знает?

Ну судя по названию и описанию к видео это - Канада, провинция Британская Колумбия, остров Ванкувер, зона отдыха называется Great Bear Lodge. Красивые места, правда!

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  DNK 21.08.2018 в 00:32:18   # 690555
Так по ходу нас разволят про райский вид с терассы.
Видео смонтировано с эффектом ХРОМОКЕЙ,и довольно коряво
Многотонная махина, а у берегов даже волны нет, всё сделано на компе, в программе АВТОРЭФЕКТ либо СИНЕМА 4Д.
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