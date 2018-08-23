Он просто сидит...

Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 23.08.2018 в 16:54:24 # 690864
P.S. прошёл на ютуб, тоже самое автору говорят, делай тест днк...
Ребенка жалко.
Ара горный 23.08.2018 в 18:10:07 # 690889
Цитата: MишаМашкевич от 23.08.2018 16:54:24
😂 прости сидит,это шедевр!
😂 прости сидит,это шедевр!
А должен стоять, так же? Как дела на личном фронте, брахицефальная ты наша?
MишаМашкевич 23.08.2018 в 18:26:12 # 690899
Я думала помер ты! Давно тебя не было видно,лет 5 точно. Давно уж отпела за упокой,Ан нет ты как Дункан Маклауд восстал в самый неподходящий момент. Не видишь что ли,гаремом обзаведусь скоро.
Эт с какого хрена тебя личная жизнь интересует,не пойму. Слёт гомосеков следующий сектор
Пастафариан 23.08.2018 в 20:50:07 # 690933
Zhycie est 23.08.2018 в 21:11:05 # 690936
Цивильно развестись не судьба?
Цитата: Zhycie est от 23.08.2018 21:11:05
Что за комменты...морду всем разбить и т.п. Если бы каждого мужика, который изменил, резать или об асфальт, то целых будет мало.
Цивильно развестись не судьба?
Что за комменты...морду всем разбить и т.п. Если бы каждого мужика, который изменил, резать или об асфальт, то целых будет мало.
Цивильно развестись не судьба?
Мужик может быть и неженатый. Кому он может изменить в таком случае?
Ара горный 23.08.2018 в 22:08:25 # 690942
Цитата: MишаМашкевич от 23.08.2018 18:26:12
Чавоооо?!
Я думала помер ты! Давно тебя не было видно,лет 5 точно. Давно уж отпела за упокой,Ан нет ты как Дункан Маклауд восстал в самый неподходящий момент. Не видишь что ли,гаремом обзаведусь скоро.
Эт с какого хрена тебя личная жизнь интересует,не пойму. Слёт гомосеков следующий сектор
Чавоооо?!
Я думала помер ты! Давно тебя не было видно,лет 5 точно. Давно уж отпела за упокой,Ан нет ты как Дункан Маклауд восстал в самый неподходящий момент. Не видишь что ли,гаремом обзаведусь скоро.
Эт с какого хрена тебя личная жизнь интересует,не пойму. Слёт гомосеков следующий сектор
Не груби, плоскоголовая. :0) Просто интересуюсь как там твоя интимная жизнь протекает, скольких партнёров сменила? А ты посмотрю грамоту подтянула, почти без ошибок пишешь, не то что 4 года тому назад. Так что, как там твое ложе, есть кому погреть? Есть кому бабочек в лоно запустить?
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