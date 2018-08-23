Он просто сидит...

RedboRF

14 часов назад

Мужик, а ниче, что у тебя ребенок - негр? :D﻿

84



Adr Koov

20 часов назад

Рогоносец, ещё и тормоз, все ему расскажи, да покажи, сказочный долбоеб. Вместо того чтобы лицо снести, он на камеру снимает.﻿

6



Дмитрий Матроскин

19 часов назад

снести ебло и получить проблем или иметь хорошее видео - подспорье в случае если супруга опидореет и захочет отжать какое либо имущество. Вообще можно даже ребенка отнять при очень большом желании, а её выгнать на улицу. Что за дурная манера чуть что - ебальники бить. Надо бить так что бы никто не узнал и не нашел аккуратно и тихо.﻿

58