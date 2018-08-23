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Он просто сидит...
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danilov 23 Августа 2018 в 16:48:58
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  MишаМашкевич 23.08.2018 в 16:54:24   # 690864
😂 прости сидит,это шедевр!
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  decoder 23.08.2018 в 17:07:35   # 690867
Вот поэтому и нет веры бабам, "просто сидит" бля... а в кроватке общий ребёнок сидит... и теперь не факт что от него... я бы наверно не сдержался и поравил фейс обоим и наверно не один раз... один хрен состояние афекта...
P.S. прошёл на ютуб, тоже самое автору говорят, делай тест днк...
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  NBE 23.08.2018 в 17:27:59   # 690872
Жена права, он дурак, зачем спрашивать очевидное и снимать свой позор. Выкинуть голышом на улицу обоих. Ну на крайняк зарезать по тихому.
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  Маке0912 23.08.2018 в 17:33:44   # 690874
Жена сука. Он лох.
Ребенка жалко.
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  Рамзес 23.08.2018 в 17:55:19   # 690883
Витя не дурак он олень рогатый,а жена шалава.
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  Hairless 23.08.2018 в 18:07:42   # 690887
Чего там снимать, да ещё и выкладывать? С ноги по е@алу сначала сидящему, потом шалаве этой - и за дверь обоих!
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  Ара горный 23.08.2018 в 18:10:07   # 690889
Цитата: MишаМашкевич от 23.08.2018 16:54:24
😂 прости сидит,это шедевр!


А должен стоять, так же? Как дела на личном фронте, брахицефальная ты наша?
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  Шекспир 23.08.2018 в 18:25:14   # 690898
ну по сути снимать он должен их разитые в крови морды, и как они на коленях просят пощады, а не херь как его жена ебетссса
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  MишаМашкевич 23.08.2018 в 18:26:12   # 690899
Чавоооо?!
Я думала помер ты! Давно тебя не было видно,лет 5 точно. Давно уж отпела за упокой,Ан нет ты как Дункан Маклауд восстал в самый неподходящий момент. Не видишь что ли,гаремом обзаведусь скоро.
Эт с какого хрена тебя личная жизнь интересует,не пойму. Слёт гомосеков следующий сектор
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  DNK 23.08.2018 в 20:29:52   # 690927
Какого хрена ты время на сьёмку тратил? На улицу обоих и мордой об асфальт.
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  Пастафариан 23.08.2018 в 20:50:07   # 690933
правильно что снимает, теперь в суд и ребенка заберёт, а потом и потихоньку их .......
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  Zhycie est 23.08.2018 в 21:11:05   # 690936
Что за комменты...морду всем разбить и т.п. Если бы каждого мужика, который изменил, резать или об асфальт, то целых будет мало.
Цивильно развестись не судьба?
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  Мура45 23.08.2018 в 21:42:08   # 690940
Цитата: Zhycie est от 23.08.2018 21:11:05
Что за комменты...морду всем разбить и т.п. Если бы каждого мужика, который изменил, резать или об асфальт, то целых будет мало.
Цивильно развестись не судьба?


Мужик может быть и неженатый. Кому он может изменить в таком случае?
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  Ара горный 23.08.2018 в 22:08:25   # 690942
Цитата: MишаМашкевич от 23.08.2018 18:26:12
Чавоооо?!
Я думала помер ты! Давно тебя не было видно,лет 5 точно. Давно уж отпела за упокой,Ан нет ты как Дункан Маклауд восстал в самый неподходящий момент. Не видишь что ли,гаремом обзаведусь скоро.
Эт с какого хрена тебя личная жизнь интересует,не пойму. Слёт гомосеков следующий сектор


Не груби, плоскоголовая. :0) Просто интересуюсь как там твоя интимная жизнь протекает, скольких партнёров сменила? А ты посмотрю грамоту подтянула, почти без ошибок пишешь, не то что 4 года тому назад. Так что, как там твое ложе, есть кому погреть? Есть кому бабочек в лоно запустить?
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  Ал 23.08.2018 в 23:08:06   # 690949
Quote:
RedboRF
14 часов назад
Мужик, а ниче, что у тебя ребенок - негр? :D﻿
84

Adr Koov
20 часов назад
Рогоносец, ещё и тормоз, все ему расскажи, да покажи, сказочный долбоеб. Вместо того чтобы лицо снести, он на камеру снимает.﻿
6

Дмитрий Матроскин
19 часов назад
снести ебло и получить проблем или иметь хорошее видео - подспорье в случае если супруга опидореет и захочет отжать какое либо имущество. Вообще можно даже ребенка отнять при очень большом желании, а её выгнать на улицу. Что за дурная манера чуть что - ебальники бить. Надо бить так что бы никто не узнал и не нашел аккуратно и тихо.﻿
58
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  Ал 23.08.2018 в 23:09:43   # 690951
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