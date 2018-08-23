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Видео
Медведица вышла из леса
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danilov 23 Августа 2018 в 16:51:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Максимыч 23.08.2018 в 17:02:53   # 690865
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
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  NBE 23.08.2018 в 17:24:04   # 690871
Цитата: Максимыч от 23.08.2018 17:02:53
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
она не свиноматка, а женщина в возрасте (лет 50 по видео), и выгладит для своего возраста нормально (как все)... вы наверное молоды, и не в курсе что красавицы на которых мы женимся, то же стареют, болеют и срут, как и мы мужчины. Главное они будут верными и надежными товарищами по жизни, в отличии от такой красавицы в белых трусиках.
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  КЕДЫ 23.08.2018 в 17:49:31   # 690878
Цитата: NBE от 23.08.2018 17:24:04
Цитата: Максимыч от 23.08.2018 17:02:53
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
она не свиноматка, а женщина в возрасте (лет 50 по видео), и выгладит для своего возраста нормально (как все)... вы наверное молоды, и не в курсе что красавицы на которых мы женимся, то же стареют, болеют и срут, как и мы мужчины. Главное они будут верными и надежными товарищами по жизни, в отличии от такой красавицы в белых трусиках.


Это точно. А еще может оказаться, что в белых трусах вообще мужик
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  Ара горный 23.08.2018 в 18:13:51   # 690891
Чуть не увела сучка кормильца то!
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  Zhycie est 23.08.2018 в 21:06:29   # 690935
Если твой мужик танцует вокруг чужой телочки, поздно его гнать домой...лучше расслабься и потанцуй сама.
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  Ал 23.08.2018 в 23:19:22   # 690956
за
Quote:
Муж смотрит по телевизору выступление фигуристок:
— С такой фигуристкой и я бы проделал произвольную программу.
Жена, расправляя постель:
— Сейчас посмотрим, как ты выполнишь обязательную.
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