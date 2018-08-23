Медведица вышла из леса

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Цитата: Максимыч от 23.08.2018 17:02:53она не свиноматка, а женщина в возрасте (лет 50 по видео), и выгладит для своего возраста нормально (как все)... вы наверное молоды, и не в курсе что красавицы на которых мы женимся, то же стареют, болеют и срут, как и мы мужчины. Главное они будут верными и надежными товарищами по жизни, в отличии от такой красавицы в белых трусиках.
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
Цитата: NBE от 23.08.2018 17:24:04
Цитата: Максимыч от 23.08.2018 17:02:53она не свиноматка, а женщина в возрасте (лет 50 по видео), и выгладит для своего возраста нормально (как все)... вы наверное молоды, и не в курсе что красавицы на которых мы женимся, то же стареют, болеют и срут, как и мы мужчины. Главное они будут верными и надежными товарищами по жизни, в отличии от такой красавицы в белых трусиках.
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.
Это точно. А еще может оказаться, что в белых трусах вообще мужик
Ара горный 23.08.2018 в 18:13:51 # 690891
Zhycie est 23.08.2018 в 21:06:29 # 690935
Quote:
Муж смотрит по телевизору выступление фигуристок:
— С такой фигуристкой и я бы проделал произвольную программу.
Жена, расправляя постель:
— Сейчас посмотрим, как ты выполнишь обязательную.
— С такой фигуристкой и я бы проделал произвольную программу.
Жена, расправляя постель:
— Сейчас посмотрим, как ты выполнишь обязательную.