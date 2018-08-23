Медведица вышла из леса

Цитата: Максимыч от

Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.

Ну мля, сама стала свиноматкой, а еще и на мужа обижается.

она не свиноматка, а женщина в возрасте (лет 50 по видео), и выгладит для своего возраста нормально (как все)... вы наверное молоды, и не в курсе что красавицы на которых мы женимся, то же стареют, болеют и срут, как и мы мужчины. Главное они будут верными и надежными товарищами по жизни, в отличии от такой красавицы в белых трусиках.