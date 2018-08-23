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Как выглядит лучшее бортовое питание на самолетах в СНГ
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danilov 23 Августа 2018 в 17:18:58
Весь ТОП-10 выглядит так:

1. «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекистан)
2. «Эйр Астана» (Казахстан)
3. «Алроса» (Россия)
4. «Эйр Молдова» (Молдавия)
5. «Белавиа» (Белоруссия)
6. «Аэрофлот» (Россия)
7. S7 Airlines (Россия)
8. Fly One (Молдавия)
9. «Аврора» (Россия)
10. Red Wings (Россия)

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 23.08.2018 в 17:47:16   # 690877
Эйр Астана правда очень достойная еда. Если на праздники летишь и шампанского дают.
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  gliser 23.08.2018 в 17:54:08   # 690881
Эйр Астана, согласен нормально, но мне показалось, что СКАТ выигрывает эйрАстану в питании. В СКАТе порции поросячьи не жалеют прям кормят от души и вкусно.

Честно скажу, не люблю СКАТ, но кормят хорошо .
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  Fotinij 23.08.2018 в 17:54:53   # 690882
А меня в самолёте всегда мутило, с момента набора высоты до посадки. Так что , не представляю, как там есть или пить.
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  Manitu 23.08.2018 в 18:00:01   # 690884
Аэрофлот, особенно на международных рейсах, очень даже не плохо. И поесть и выпить.
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  DNK 23.08.2018 в 18:18:26   # 690895
Эйр Астана это более высокий уровень обслуживания,
SCat экономит даже на кондиционере во время посадки,что в нашу жару не мало важно.
Да и А 320 это более комфортабельные борта чем боинг.
Летаю часто, и однозначно -- SCat низкий уровень обслуживания.
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  NZN 23.08.2018 в 18:20:41   # 690896
какой класс билет не сказал этот чувак. А так вполне адекватный рейтинг. ЭйрАстана во Франкфурт кормила как на убой и Аэрофлот в Нью-Йорк, хотя в последнем зависит от класса билета.
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  андремас 23.08.2018 в 18:50:53   # 690901
Хаво?? Не знаю , не знаю...как они первыми..
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  Ratkhan 23.08.2018 в 19:18:48   # 690911
А я никогда не летал на сомолете....
Но не мечтаю об этом, все зависит от требование движении и обстоятельство.
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  Софруджу 23.08.2018 в 19:30:18   # 690914
Насчёт двух раз за шесть часов = брехня. Раз летел - не было такого. А разницу заметил только в том, что на узбекских линиях много всякого спиртного на выбор, а на российских, например, выбор только из красного и белого вина. Но на российских наливают почти принудительно, а на узбекских, если специально не попросишь, ничего не предложат и не нальют. Вообще, мне кажется, еда у нас, у россиян, у узбеков не сильно отличается. Вот кто меня удивил - Люфтганза. Спиртного носили за рейс столько, что можно ужраться. А кормили ... -Вам курицу или макароны?
Ну, я сдуру, ляпнул, что макароны. И принесли ... макароны. Вот просто абсолютно без всего. Безвкусные и несъедобные
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  старик 23.08.2018 в 19:43:20   # 690919
Чем бы не кормили авиакомпании, лишь бы количество взлетов равнялось количеству благополучных посадок.
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  DNK 23.08.2018 в 20:18:04   # 690925
Цитата: Софруджу от 23.08.2018 19:30:18
Насчёт двух раз за шесть часов = брехня. Раз летел - не было такого. А разницу заметил только в том, что на узбекских линиях много всякого спиртного на выбор, а на российских, например, выбор только из красного и белого вина. Но на российских наливают почти принудительно, а на узбекских, если специально не попросишь, ничего не предложат и не нальют. Вообще, мне кажется, еда у нас, у россиян, у узбеков не сильно отличается. Вот кто меня удивил - Люфтганза. Спиртного носили за рейс столько, что можно ужраться. А кормили ... -Вам курицу или макароны?
Ну, я сдуру, ляпнул, что макароны. И принесли ... макароны. Вот просто абсолютно без всего. Безвкусные и несъедобные

Насколько мне известно алкоголь дают только на международных рейсах.
Внутрении рейсы толькл напитки и питание если время полета более 2 часов.
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  DNK 23.08.2018 в 20:20:58   # 690926
Цитата: старик от 23.08.2018 19:43:20
Чем бы не кормили авиакомпании, лишь бы количество взлетов равнялось количеству благополучных посадок.

Всем желаю прибыть вовремя в пункт назначения!
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  андремас 23.08.2018 в 20:43:36   # 690931
На российских бортах, вообще не дают алкоголь теперь. На международных тоже.
Объявляют о запрете, согласно закона ...
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  Zhycie est 23.08.2018 в 21:03:11   # 690934
В Turkish airlines можно выбрать меню самим когда билеты берешь, все- и веганское и кошерное и детское питание есть. Вина на выбор- мерло, коньяк и пр. Напитки наливают сколько просишь.
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