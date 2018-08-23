Как выглядит лучшее бортовое питание на самолетах в СНГ

Насчёт двух раз за шесть часов = брехня. Раз летел - не было такого. А разницу заметил только в том, что на узбекских линиях много всякого спиртного на выбор, а на российских, например, выбор только из красного и белого вина. Но на российских наливают почти принудительно, а на узбекских, если специально не попросишь, ничего не предложат и не нальют. Вообще, мне кажется, еда у нас, у россиян, у узбеков не сильно отличается. Вот кто меня удивил - Люфтганза. Спиртного носили за рейс столько, что можно ужраться. А кормили ... -Вам курицу или макароны?Ну, я сдуру, ляпнул, что макароны. И принесли ... макароны. Вот просто абсолютно без всего. Безвкусные и несъедобные