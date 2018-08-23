Как выглядит лучшее бортовое питание на самолетах в СНГ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2018 в 17:18:58
1. «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекистан)
2. «Эйр Астана» (Казахстан)
3. «Алроса» (Россия)
4. «Эйр Молдова» (Молдавия)
5. «Белавиа» (Белоруссия)
6. «Аэрофлот» (Россия)
7. S7 Airlines (Россия)
8. Fly One (Молдавия)
9. «Аврора» (Россия)
10. Red Wings (Россия)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Честно скажу, не люблю СКАТ, но кормят хорошо .
SCat экономит даже на кондиционере во время посадки,что в нашу жару не мало важно.
Да и А 320 это более комфортабельные борта чем боинг.
Летаю часто, и однозначно -- SCat низкий уровень обслуживания.
Но не мечтаю об этом, все зависит от требование движении и обстоятельство.
Ну, я сдуру, ляпнул, что макароны. И принесли ... макароны. Вот просто абсолютно без всего. Безвкусные и несъедобные
Цитата: Софруджу от 23.08.2018 19:30:18
Насчёт двух раз за шесть часов = брехня. Раз летел - не было такого. А разницу заметил только в том, что на узбекских линиях много всякого спиртного на выбор, а на российских, например, выбор только из красного и белого вина. Но на российских наливают почти принудительно, а на узбекских, если специально не попросишь, ничего не предложат и не нальют. Вообще, мне кажется, еда у нас, у россиян, у узбеков не сильно отличается. Вот кто меня удивил - Люфтганза. Спиртного носили за рейс столько, что можно ужраться. А кормили ... -Вам курицу или макароны?
Ну, я сдуру, ляпнул, что макароны. И принесли ... макароны. Вот просто абсолютно без всего. Безвкусные и несъедобные
Насчёт двух раз за шесть часов = брехня. Раз летел - не было такого. А разницу заметил только в том, что на узбекских линиях много всякого спиртного на выбор, а на российских, например, выбор только из красного и белого вина. Но на российских наливают почти принудительно, а на узбекских, если специально не попросишь, ничего не предложат и не нальют. Вообще, мне кажется, еда у нас, у россиян, у узбеков не сильно отличается. Вот кто меня удивил - Люфтганза. Спиртного носили за рейс столько, что можно ужраться. А кормили ... -Вам курицу или макароны?
Ну, я сдуру, ляпнул, что макароны. И принесли ... макароны. Вот просто абсолютно без всего. Безвкусные и несъедобные
Насколько мне известно алкоголь дают только на международных рейсах.
Внутрении рейсы толькл напитки и питание если время полета более 2 часов.
Цитата: старик от 23.08.2018 19:43:20
Чем бы не кормили авиакомпании, лишь бы количество взлетов равнялось количеству благополучных посадок.
Чем бы не кормили авиакомпании, лишь бы количество взлетов равнялось количеству благополучных посадок.
Всем желаю прибыть вовремя в пункт назначения!
Объявляют о запрете, согласно закона ...
Zhycie est 23.08.2018 в 21:03:11 # 690934