О Нью-Йорке без туристических ахов и восторженного придыхания от американца

Цитата: строитель от

Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате

за эту сумму можно снять гораздо лучше номер. И в Ате, и в Астане, и даже в Москвабаде.