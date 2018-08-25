О Нью-Йорке без туристических ахов и восторженного придыхания от американца

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NBE 25 Августа 2018 в 16:53:53
На протяжении получаса не увидел ни одного улыбающегося счастливого лица, еще утро, а тротуары засраны.
Общее впечатление от специально неотмонтаженного ролика - мрачное, даже не знаю почему. На его канале познавательные ролики об Америке без прикрас.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я даже не знаю где он нашёл это бомбо-убежище
Челси не самый приятный район Нью Йорка, там как правило живут студенты, много ресторанов, баров, клубов так-вот там всегда грязно.
В Нью Йорке люди агрессивные, поедите за пределы города люди совсем другие.
Многим строения в городе старше 1920 года
Насчет квартиры-надо было назвать средний диапазон цен на съёмное жилье и показать варианты дорогого , дешевого жилья. Автор ожидал увидеть в Нью-Йорке дома из золота?
Что касается толстых людей- это своеобразная американская свобода и независимость от мнения окружающих. Потомкам совка это трудно понять. Мы всегда были зажаты в рамки, границы и запреты.
Да не совсем так милая! Лишний вес это в первую очередь вопрос здоровья !!!
А потом уже уровень достатка, культуры и уровня развития.
НУЖНО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ !!!
Цитата: строитель от 25.08.2018 18:07:12
Да не совсем так милая! Лишний вес это в первую очередь вопрос здоровья !!!
А потом уже уровень достатка, культуры и уровня развития.
НУЖНО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ !!!
Да не совсем так милая! Лишний вес это в первую очередь вопрос здоровья !!!
А потом уже уровень достатка, культуры и уровня развития.
НУЖНО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ !!!
Строитель,МИЛЫЙ. Не всех беспокоят вопросы здоровья, увы. Они живут так, как хотят и ЖРУТ столько,сколько хотят. Имеют право.
Вообще до пизды
Жертва Димы киселева
Хотя по ее голове ещё Сейфуль Мулюков с Зориным оттоптались не слабо так
Цитата: Лысый от 25.08.2018 22:02:53
Цитата: строитель от 25.08.2018 17:53:46
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате
за эту сумму можно снять гораздо лучше номер. И в Ате, и в Астане, и даже в Москвабаде.
смотреть до конца
Цитата: DITRX от 25.08.2018 23:09:10видео не понравилось, едет мужик по сытой германии, и давит на жалость, балаболит. Если он реально про наших пенсионеров бы думал бы, создал бы видео историю с реальным пенсионером, про его жизнь, сколько получает, на что тратит, в каких условиях живет. Не знаю как в России, у нас в Казахстане одинокие пенсионеры колбаску время от времени без проблем покупают.
смотреть до конца
Цитата: КЕДЫ от 25.08.2018 23:05:06
за эту сумму можно снять гораздо лучше номер. И в Ате, и в Астане, и даже в Москвабаде.
Цитата: строитель от 25.08.2018 17:53:46
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате
за эту сумму можно снять гораздо лучше номер. И в Ате, и в Астане, и даже в Москвабаде.
Спасибо КЭП
Цитата: КЕДЫ от 25.08.2018 23:00:21
Всем салам из Москвабада!!! Спрашивайте что и как.
Всем салам из Москвабада!!! Спрашивайте что и как.