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О Нью-Йорке без туристических ахов и восторженного придыхания от американца
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NBE 25 Августа 2018 в 16:53:53
Судьба парня такая, в детстве его привезла мать, отучился в американской школе, еще где-то, свободный английский, 100% американец по всем меркам. Но вот душа...
На протяжении получаса не увидел ни одного улыбающегося счастливого лица, еще утро, а тротуары засраны.
Общее впечатление от специально неотмонтаженного ролика - мрачное, даже не знаю почему. На его канале познавательные ролики об Америке без прикрас.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 25.08.2018 в 17:21:48   # 691272
Походу у парня просто не хватило денег на приличное жильё. Подобные бомжатники можно в любой стране найти. Цель ролика всех убедить, что "Америка-всё пропало". Пропаганда не более.
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  GoodZone 25.08.2018 в 17:42:14   # 691273
Не знаю на что у него там не хватило денег, но что-то я не заметил знаменитых американских позитивных улыбок и счастливых жизнерадостных людей... Это его взгляд, субъективный, но доля правды в этом есть... нам преподносят только позитив, рекламируют "рай земной", а он предлагает трезво взглянуть на существующую реальность. Он и сам говорит, что все это можно найти и в России, но для нас это типа само собой разумеющееся, а вот в Америке типа и трава зеленее и солнце ярче... не путайте туризм и эмиграцию...
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  KS 25.08.2018 в 17:53:31   # 691274
За что он заплатил, то и получил. Нормальный номер от $400 в сутки, а в сезон отпусков и того больше.
Я даже не знаю где он нашёл это бомбо-убежище
Челси не самый приятный район Нью Йорка, там как правило живут студенты, много ресторанов, баров, клубов так-вот там всегда грязно.
В Нью Йорке люди агрессивные, поедите за пределы города люди совсем другие.
Многим строения в городе старше 1920 года
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  строитель 25.08.2018 в 17:53:46   # 691275
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате
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  Alice004 25.08.2018 в 18:01:23   # 691277
Неинформативный, пустой ролик. Ни о чем.
Насчет квартиры-надо было назвать средний диапазон цен на съёмное жилье и показать варианты дорогого , дешевого жилья. Автор ожидал увидеть в Нью-Йорке дома из золота?
Что касается толстых людей- это своеобразная американская свобода и независимость от мнения окружающих. Потомкам совка это трудно понять. Мы всегда были зажаты в рамки, границы и запреты.
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  строитель 25.08.2018 в 18:07:12   # 691278
Что касается толстых людей- это своеобразная американская свобода и независимость от мнения окружающих. Потомкам совка это трудно понять. Мы всегда были зажаты в рамки, границы и запреты.

Да не совсем так милая! Лишний вес это в первую очередь вопрос здоровья !!!
А потом уже уровень достатка, культуры и уровня развития.
НУЖНО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ !!!
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  Alice004 25.08.2018 в 18:11:47   # 691279
Цитата: строитель от 25.08.2018 18:07:12


Да не совсем так милая! Лишний вес это в первую очередь вопрос здоровья !!!
А потом уже уровень достатка, культуры и уровня развития.
НУЖНО МЕНЬШЕ ЖРАТЬ !!!

Строитель,МИЛЫЙ. Не всех беспокоят вопросы здоровья, увы. Они живут так, как хотят и ЖРУТ столько,сколько хотят. Имеют право.
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  строитель 25.08.2018 в 18:14:34   # 691280
Да ради бога
Вообще до пизды
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  Лысый 25.08.2018 в 22:02:53   # 691302
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  строитель 25.08.2018 в 22:10:16   # 691303

Жертва Димы киселева
Хотя по ее голове ещё Сейфуль Мулюков с Зориным оттоптались не слабо так
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  Сила 25.08.2018 в 22:16:56   # 691305
Сколько заплатили за видос этому долбоёбу?
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  NBE 25.08.2018 в 22:58:17   # 691307
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  КЕДЫ 25.08.2018 в 23:00:21   # 691308
Всем салам из Москвабада!!! Спрашивайте что и как.
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  КЕДЫ 25.08.2018 в 23:05:06   # 691310
Цитата: строитель от 25.08.2018 17:53:46
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате


за эту сумму можно снять гораздо лучше номер. И в Ате, и в Астане, и даже в Москвабаде.
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  NBE 25.08.2018 в 23:08:06   # 691311
Я не люблю Задорнова, потому что хаять чужую страну - много ума не нужно, но он американец (с детства), анализирует недостатки своей страны, говорит о несоответствии государственной пропаганды с реальной жизнью, за это ему респект. А мы послушаем, посмотрим, послушать про чужие недостатки тоже полезно, своих конечно полон рот.
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  DITRX 25.08.2018 в 23:09:10   # 691312
смотреть до конца
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  NBE 25.08.2018 в 23:22:17   # 691313
Цитата: DITRX от 25.08.2018 23:09:10
смотреть до конца
видео не понравилось, едет мужик по сытой германии, и давит на жалость, балаболит. Если он реально про наших пенсионеров бы думал бы, создал бы видео историю с реальным пенсионером, про его жизнь, сколько получает, на что тратит, в каких условиях живет. Не знаю как в России, у нас в Казахстане одинокие пенсионеры колбаску время от времени без проблем покупают.
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  строитель 25.08.2018 в 23:54:21   # 691314
Цитата: КЕДЫ от 25.08.2018 23:05:06
Цитата: строитель от 25.08.2018 17:53:46
Не буду тут рассказывать какой номер в какой гостинице можно снять за 99S в Москве или Астане Алмате


за эту сумму можно снять гораздо лучше номер. И в Ате, и в Астане, и даже в Москвабаде.


Спасибо КЭП
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  строитель 25.08.2018 в 23:57:01   # 691315
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