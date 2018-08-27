Президент Бердымухамедов готовится к гонкам

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danilov 27 Августа 2018 в 13:14:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 27.08.2018 в 13:32:37 # 691499
КоТэ_НаРкОтЭ 27.08.2018 в 13:38:42 # 691500
Цитата: звукач от 27.08.2018 15:02:08
человек без малейщего понятия что такое самокритика..... ну смешон же он в этих всех роликах.Если на ралли он так лопаткой будет автос откапывать как раз к завершению гонки приедет
человек без малейщего понятия что такое самокритика..... ну смешон же он в этих всех роликах.Если на ралли он так лопаткой будет автос откапывать как раз к завершению гонки приедет
АШЫБАИССИ, все участники сломаются по-серьезному, и кинутся догонят после его выкарабкивания.