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Президент Бердымухамедов готовится к гонкам
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danilov 27 Августа 2018 в 13:14:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 27.08.2018 в 13:32:37   # 691499
Вот же, жизнь, кто-то весть день в поле, а кто-то весть день пустой машине руками машет.
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  КоТэ_НаРкОтЭ 27.08.2018 в 13:38:42   # 691500
клоун которого в цирк неберут
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  stasik02 27.08.2018 в 13:47:08   # 691501
Красавчег! Надо на его Instagram подписаться! Кто-нибудь ссылку скиньте!
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  NZN 27.08.2018 в 14:14:03   # 691505
царь зверей
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  Manitu 27.08.2018 в 14:23:08   # 691508
А где ставки можно делать на гонку? Я бы поставил на него всё что есть. Беспроигрышный вариант
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  NeoMax 27.08.2018 в 14:44:13   # 691516
Может ему ралли заниматься, а не страной управлять?
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  Лысый 27.08.2018 в 14:51:11   # 691518
Машинки, автоматеги, жестяной барабан. Счастливое детство!
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  звукач 27.08.2018 в 15:02:08   # 691519
человек без малейщего понятия что такое самокритика..... ну смешон же он в этих всех роликах.Если на ралли он так лопаткой будет автос откапывать как раз к завершению гонки приедет
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  Гоги80 27.08.2018 в 16:01:53   # 691532
Цитата: звукач от 27.08.2018 15:02:08
человек без малейщего понятия что такое самокритика..... ну смешон же он в этих всех роликах.Если на ралли он так лопаткой будет автос откапывать как раз к завершению гонки приедет

АШЫБАИССИ, все участники сломаются по-серьезному, и кинутся догонят после его выкарабкивания.
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  bIP6bIC 27.08.2018 в 16:39:13   # 691543
Полный "Бердымухамедизм головного мозга"
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  Walter 27.08.2018 в 17:10:41   # 691547
Да уж температура большая
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