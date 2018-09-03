▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Праздничная пятёрка
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 03 Сентября 2018 в 14:55:23
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Пастафариан
03.09.2018 в 16:28:57
# 692088
- Это, знамение!
поощрить
|
покарать
Лялька
03.09.2018 в 16:41:00
# 692092
Прикольно получилось...Будет на что потом спереть лаботрясам... мол типа как вы хотели так мы и учились
поощрить (1)
|
покарать
alpha_portal
03.09.2018 в 19:52:14
# 692134
зачет!
Двойка это тема
Все время переживаю, когда дочка одни пятерки приносит
Двойки полюбасу должны быть...
поощрить (1)
|
покарать
arhar
03.09.2018 в 21:41:57
# 692151
ани же гуманетарии...)
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь