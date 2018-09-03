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Праздничная пятёрка
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danilov 03 Сентября 2018 в 14:55:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 03.09.2018 в 16:28:57   # 692088
- Это, знамение!
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  Лялька 03.09.2018 в 16:41:00   # 692092
Прикольно получилось...Будет на что потом спереть лаботрясам... мол типа как вы хотели так мы и учились
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  alpha_portal 03.09.2018 в 19:52:14   # 692134
зачет!
Двойка это тема
Все время переживаю, когда дочка одни пятерки приносит
Двойки полюбасу должны быть...
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  arhar 03.09.2018 в 21:41:57   # 692151
ани же гуманетарии...)
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