Жив, цел, газон

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danilov 03 Сентября 2018 в 16:07:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 03.09.2018 в 18:01:08   # 692112
Водитель тварь, протащил его метров 10, хотя мог сразу тормознуть.
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  SPYKER X 03.09.2018 в 18:52:03   # 692120
На пешеходном переходе велосипедист должен спешиваться!
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  Directrix 03.09.2018 в 18:52:57   # 692122
Велосипедист сам баран!!! Пока велосипедист не спешиться, он является участником дорожного движения (водителем), а не пешеходом. А если он водитель, то какого хуя он ездит вдоль по пешеходному переходу?
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