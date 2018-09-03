Жив, цел, газон

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danilov 03 Сентября 2018 в 16:07:52
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Кино
03.09.2018 в 18:01:08
# 692112
Водитель тварь, протащил его метров 10, хотя мог сразу тормознуть.
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SPYKER X
03.09.2018 в 18:52:03
# 692120
На пешеходном переходе велосипедист должен спешиваться!
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Directrix
03.09.2018 в 18:52:57
# 692122
Велосипедист сам баран!!! Пока велосипедист не спешиться, он является участником дорожного движения (водителем), а не пешеходом. А если он водитель, то какого хуя он ездит вдоль по пешеходному переходу?
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