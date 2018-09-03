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В Южной Африке вооруженные бандиты пытались ограбить мужчину во дворе его дома
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danilov 03 Сентября 2018 в 16:09:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 03.09.2018 в 16:35:09   # 692090
Мужик, молодец, не растерялся!
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  Сила 03.09.2018 в 18:50:26   # 692119
нихуя себе, псих
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  Skype 03.09.2018 в 20:40:12   # 692140
От Разарио О'гро ещо ни кто не уходил
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