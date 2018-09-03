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У газели снесло крышу под мостом в астане
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danilov 03 Сентября 2018 в 16:41:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 03.09.2018 в 16:44:11   # 692094
Теперь и у нас свой мост есть такой:
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  Все мы гости 03.09.2018 в 17:20:33   # 692102
Знаки не для нас...
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