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Погоня и перестрелка
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danilov 03 Сентября 2018 в 16:46:53
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Маке0912
03.09.2018 в 17:18:02
# 692101
Если живой останется. Пожизненно дадут 100 %.
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КЕДЫ
03.09.2018 в 17:55:15
# 692109
Крутые полисмены там все таки. Не поспоришь.
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строитель
03.09.2018 в 18:36:49
# 692118
Здесь тоже какая то не здоровая хуета происходит. За последние 2 недели 2 нападения на полицейских. Сегодня на Курской полицейский погиб.
23.08. Не повезло кавказскому ковбою, завалили
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DITRX
03.09.2018 в 20:25:20
# 692137
А вот так наши полицейские в погоне
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