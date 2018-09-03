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Погоня и перестрелка
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danilov 03 Сентября 2018 в 16:46:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 03.09.2018 в 17:18:02   # 692101
Если живой останется. Пожизненно дадут 100 %.
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  КЕДЫ 03.09.2018 в 17:55:15   # 692109
Крутые полисмены там все таки. Не поспоришь.
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  строитель 03.09.2018 в 18:36:49   # 692118
Здесь тоже какая то не здоровая хуета происходит. За последние 2 недели 2 нападения на полицейских. Сегодня на Курской полицейский погиб.
23.08. Не повезло кавказскому ковбою, завалили

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  DITRX 03.09.2018 в 20:25:20   # 692137


А вот так наши полицейские в погоне
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