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Путешествие на край вселенной
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danilov 03 Сентября 2018 в 17:01:24
«Путешествие на край Вселенной» — документальный от каналов National Geographic и Discovery Channel.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 03.09.2018 в 17:45:16   # 692106
Смотрел давно, и не раз, прикольный фильм
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  Пермяк 03.09.2018 в 20:35:37   # 692139
Такими фильмами нам и вешают лапшу на уши, формируют мировозрение, хотя как там на самом деле никто не знает.
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