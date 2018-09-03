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Путешествие на край вселенной
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danilov 03 Сентября 2018 в 17:01:24
«Путешествие на край Вселенной» — документальный от каналов National Geographic и Discovery Channel.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Сила
03.09.2018 в 17:45:16
# 692106
Смотрел давно, и не раз, прикольный фильм
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Пермяк
03.09.2018 в 20:35:37
# 692139
Такими фильмами нам и вешают лапшу на уши, формируют мировозрение, хотя как там на самом деле никто не знает.
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