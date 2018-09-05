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Распаковка контейнера на МКС
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danilov 05 Сентября 2018 в 14:46:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 05.09.2018 в 16:16:01   # 692434

Хорошо запаковал , ничего не разлетелось .
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  МишкаНаСевер 05.09.2018 в 17:17:00   # 692453
Чет кушать захотелось...
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