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Смертельные прыжки в воду
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danilov 05 Сентября 2018 в 15:45:22
Комментарии,
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по дате
Лялька
05.09.2018 в 16:40:50
# 692438
Им совсем нечего терять?
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строитель
05.09.2018 в 16:52:07
# 692444
А почему смертельные ?
Прыгают профессионалы и при входе в воду грамотно группируются
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