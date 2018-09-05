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Смертельные прыжки в воду
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danilov 05 Сентября 2018 в 15:45:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 05.09.2018 в 16:40:50   # 692438
Им совсем нечего терять?
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  строитель 05.09.2018 в 16:52:07   # 692444
А почему смертельные ?
Прыгают профессионалы и при входе в воду грамотно группируются
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