Вода в колодце стала вдруг горячей!

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danilov 12 Сентября 2018 в 15:07:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 12.09.2018 в 15:36:53 # 693288
NightWalkeRs 12.09.2018 в 17:05:10 # 693303
Ара горный 12.09.2018 в 18:00:52 # 693310
"Ара горный: оголовье так и не удосужились сколотить.....говны, в том числе и с девочкиного (чистого-нечистого) тела в колодец обратно стекают." - Тебе не по фиг? Это твой колодец? У себя порядок наводи и буде тебе счастье.
"Даун: стирай бля евроМамбеты" - нужно обязательно гадость написать? Обозвать, оскорбить?