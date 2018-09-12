Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Вода в колодце стала вдруг горячей!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Сентября 2018 в 15:07:57
Казахстан, г. Костанай, дачное общество "Мичуринец". В местности нет гор, не бывает землетрясений и сейсмической активности.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 12.09.2018 в 15:36:53   # 693288
Если не техногенного характера, то остается только природа, а сюда можно многое отнести.
поощрить (2) | покарать
  NightWalkeRs 12.09.2018 в 17:05:10   # 693303
Напоминает начало фильма "2012" )))
поощрить | покарать
  Ара горный 12.09.2018 в 18:00:52   # 693310
Сорок лет колодцу, а оголовье так и не удосужились сколотить. Все говны, в том числе и с девочкиного (чистого-нечистого) тела в колодец обратно стекают. Да уровень воды подозрительно высокий, не верховодка ли? Тогда природа явления явно техногенная.
поощрить (2) | покарать (3)
  Даун 12.09.2018 в 18:04:11   # 693312
Засыпь порошок и стирай бля евроМамбеты
поощрить | покарать (3)
  Джимбо 12.09.2018 в 18:35:33   # 693316
Простое видео про необычное явление вроде бы. Но нашлись два недалеких из которых прет дерьмо и желчь наружу.

"Ара горный: оголовье так и не удосужились сколотить.....говны, в том числе и с девочкиного (чистого-нечистого) тела в колодец обратно стекают." - Тебе не по фиг? Это твой колодец? У себя порядок наводи и буде тебе счастье.

"Даун: стирай бля евроМамбеты" - нужно обязательно гадость написать? Обозвать, оскорбить?
поощрить (2) | покарать (1)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь