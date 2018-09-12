Кубок Союза по скейтбордингу в Саратове

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danilov 12 Сентября 2018 в 15:34:41
На набережной Волги было построена рампа для гигантского слалома и мини-рампа, два скейт-дрома и оборудование для организации контеста по стритстайлу.
Кроме того, соревнования серьёзно освещались в прессе — британском скейт-журнале RAD, «Комсомольской правде» и «Советском спорте». Наконец, впервые появляется скейт на национальном телевидении — в передаче «Марафон-15». Вот тот самый искрометный репортаж Сергея Супонева с места событий.
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Ара горный 12.09.2018 в 18:06:28 # 693313