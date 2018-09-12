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Кубок Союза по скейтбордингу в Саратове
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danilov 12 Сентября 2018 в 15:34:41
Одни из самых крупных соревнований по скейтбордингу в СССР прошли в 1991 году, когда в Саратов на Кубок Союза приехало более 130 скейтеров. Спонсорами соревнований выступило российское представительство «Пепси-Колы» и предпрития из других городов-участников.
На набережной Волги было построена рампа для гигантского слалома и мини-рампа, два скейт-дрома и оборудование для организации контеста по стритстайлу.
Кроме того, соревнования серьёзно освещались в прессе — британском скейт-журнале RAD, «Комсомольской правде» и «Советском спорте». Наконец, впервые появляется скейт на национальном телевидении — в передаче «Марафон-15». Вот тот самый искрометный репортаж Сергея Супонева с места событий.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 12.09.2018 в 17:40:04   # 693306
ох и покатались мы на них, около дворца металлургов нас человек 10ть собиралось иногда, сбитые коленки, локти... подумаешь наши действительно доски были дубовые а вот были такие узкие кажется прибалтийские ваще супер управлялись но были очень быстрые падений с них было больше. Не помню какой то фильм тогда в летнем кинотеатре шел про скейтбордистов так мы на него ходили каждый день пока его показывали, для нас это было чтото из космоса, целые движения в штатах, скейтдромы, городские покатухи мы смотрели и не могли поверить что такое возможно. Приближались тяжелые 91-94 года.
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  Ара горный 12.09.2018 в 18:06:28   # 693313
mitrich78, прибалтийские хорошие были, рыбой назывались. Это эстонские ripo.
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