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Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей Петровым и Бошировым
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danilov 13 Сентября 2018 в 17:34:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 13.09.2018 в 17:39:18   # 693440
о платная армянка , за российские бабосы лапшу по всему миру втухивает

во многих странах уже крест на её канале поставили

да кстати она уже сняла со своей машины флаг США ?

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  едридмадрид 13.09.2018 в 17:42:07   # 693442


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  едридмадрид 13.09.2018 в 17:57:39   # 693445
народ уже в комментах прикалявается , как эти двое и армянка разводят лохов местных ( тех кто по русски говорит и понимает что это за театр)

интервью готовится на английском
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  едридмадрид 13.09.2018 в 17:59:07   # 693446
" Почему "тянут резину" как в дешевом кино ? Почему не отвечают сразу: что эти двое делали возле дома Скрипалей ? (для начала)"

" В данный момент меня не интересует мей или кто еще. В данный момент записи видеонаблюдений ( если кто забыл - Лондон стал первым мегаполисом мира, где ВСЕ улицы находятся под видеонаблюдением (с 2000 года кажется)) показывают, что два субъекта были в районе дома, где произошло убийство (ну или почти). Хотелось бы знать, как они это объяснят. Только и всего ( для начала )"

" Сдается мне, Путин готовит новою парочку депутатов Госдуры, если их до сих пор не устранили"
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  едридмадрид 13.09.2018 в 17:59:45   # 693447
хронология подачи информации российскими пропагандистами

- это ложь
- это фейк
- это не наши
- это английские актеры
- хахахахаха
- мы знаем, кто это (путин)
- я взяла у них интервью (симоньян)
(с)

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  едридмадрид 13.09.2018 в 18:01:16   # 693448
" Они ответили: знать не знают, где дом Скрипалей. Осматривали достопримечательности, может и оказались поблизости.. Бизнесмены. Подробности бизнеса не разглашают, чтобы не навредить клиентам. Про поездки в Европу каждые две недели и их внезапное прекращение сразу после отравления Скрипалей Симонян деликатно не спросила. Видимо еще не придумали легенду..
Между прочим, по версии Британии, яд был переправлен диппочтой и вручен "бизнесменам" сотрудниками посольства."

Руссо туристо! Облико морале!!!!

вот совпадуха - сами нашли телефон Маргухи, и вышли именно на нее!!!! Чудны дела твои, Госссподи..))))
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  едридмадрид 13.09.2018 в 18:02:34   # 693449
" Я в таком затруднении:
- кому отдать пальму первенства? - дырявому Рогозину, дуэлянту Золотову или Симоньн с её педиками-любителями солсберийского собора..
Никогда себя в такой растерянности не ощущала."
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  едридмадрид 13.09.2018 в 18:06:00   # 693451
" Я не знаю, вообще не слышал… до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них», — заявил Боширов.

Они также рассказали, что не знают, где расположен дом Скрипалей в Солсбери.

«Может быть, мы к нему и подходили. Если б мы знали, где он находится...» — заявил Петров, отвечая на вопрос, подходили ли они к дому Скрипалей за то время, что были в Солсбери.

Боширов добавил: «Может, и проходили мимо, может, и не проходили». "

Вот блин! Ожёгов знал...а Петров видите -ли не знал...и Симонян щяз дурочкой прикинется, что впервые слышит! Теперь Вофке нужно подтягивать Норкина, и Соловьёва, чтобы разрешить тему. в которой ни кто ничего не видел и ничего не знает. Старались, старались а на поверку пустой звук от прошедшего вдохновенья. Интересно, к кому первому на передачу придут представители роты прикрытия к Норкину или к Соловьёву...Норкин платит тридцать тыщь за сеанс, у Соловьёва цены еврейские...интрига!
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  Лысый 13.09.2018 в 18:31:57   # 693453
Quote:
"Ну что, ребят. Теперь ради сохранения мира во всем мире, вам придется играть педиков до конца своей жизни!!!")))

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  едридмадрид 13.09.2018 в 18:55:54   # 693455
Цитата: Лысый от 13.09.2018 18:31:57
Quote:
"Ну что, ребят. Теперь ради сохранения мира во всем мире, вам придется играть педиков до конца своей жизни!!!")))





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  едридмадрид 13.09.2018 в 18:58:33   # 693456


Два гея-спортпитера съездили посмотреть на 132 метровый шпиль и вот что из этого вышло
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