Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей Петровым и Бошировым

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danilov 13 Сентября 2018 в 17:34:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 13.09.2018 в 17:39:18 # 693440
во многих странах уже крест на её канале поставили
да кстати она уже сняла со своей машины флаг США ?
едридмадрид 13.09.2018 в 17:42:07 # 693442
едридмадрид 13.09.2018 в 17:57:39 # 693445
интервью готовится на английском
едридмадрид 13.09.2018 в 17:59:07 # 693446
" В данный момент меня не интересует мей или кто еще. В данный момент записи видеонаблюдений ( если кто забыл - Лондон стал первым мегаполисом мира, где ВСЕ улицы находятся под видеонаблюдением (с 2000 года кажется)) показывают, что два субъекта были в районе дома, где произошло убийство (ну или почти). Хотелось бы знать, как они это объяснят. Только и всего ( для начала )"
" Сдается мне, Путин готовит новою парочку депутатов Госдуры, если их до сих пор не устранили"
едридмадрид 13.09.2018 в 17:59:45 # 693447
- это ложь
- это фейк
- это не наши
- это английские актеры
- хахахахаха
- мы знаем, кто это (путин)
- я взяла у них интервью (симоньян)
(с)
едридмадрид 13.09.2018 в 18:01:16 # 693448
Между прочим, по версии Британии, яд был переправлен диппочтой и вручен "бизнесменам" сотрудниками посольства."
Руссо туристо! Облико морале!!!!
вот совпадуха - сами нашли телефон Маргухи, и вышли именно на нее!!!! Чудны дела твои, Госссподи..))))
едридмадрид 13.09.2018 в 18:02:34 # 693449
- кому отдать пальму первенства? - дырявому Рогозину, дуэлянту Золотову или Симоньн с её педиками-любителями солсберийского собора..
Никогда себя в такой растерянности не ощущала."
едридмадрид 13.09.2018 в 18:06:00 # 693451
Они также рассказали, что не знают, где расположен дом Скрипалей в Солсбери.
«Может быть, мы к нему и подходили. Если б мы знали, где он находится...» — заявил Петров, отвечая на вопрос, подходили ли они к дому Скрипалей за то время, что были в Солсбери.
Боширов добавил: «Может, и проходили мимо, может, и не проходили». "
Вот блин! Ожёгов знал...а Петров видите -ли не знал...и Симонян щяз дурочкой прикинется, что впервые слышит! Теперь Вофке нужно подтягивать Норкина, и Соловьёва, чтобы разрешить тему. в которой ни кто ничего не видел и ничего не знает. Старались, старались а на поверку пустой звук от прошедшего вдохновенья. Интересно, к кому первому на передачу придут представители роты прикрытия к Норкину или к Соловьёву...Норкин платит тридцать тыщь за сеанс, у Соловьёва цены еврейские...интрига!
"Ну что, ребят. Теперь ради сохранения мира во всем мире, вам придется играть педиков до конца своей жизни!!!")))
едридмадрид 13.09.2018 в 18:55:54 # 693455
Цитата: Лысый от 13.09.2018 18:31:57
Quote:
Quote:
"Ну что, ребят. Теперь ради сохранения мира во всем мире, вам придется играть педиков до конца своей жизни!!!")))
едридмадрид 13.09.2018 в 18:58:33 # 693456
Два гея-спортпитера съездили посмотреть на 132 метровый шпиль и вот что из этого вышло