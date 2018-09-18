Мгновенная карма

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danilov 18 Сентября 2018 в 14:17:22
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  Yerla 18.09.2018 в 14:21:16   # 694193
красаучик ежже .. зачетно/ютубно выепнулся .. а с ГАИцами думаю разведет
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  Маке0912 18.09.2018 в 14:29:50   # 694195
Блять, нахер разметки стирать таким образом.
Езжай в другое место. Ставь камеру и рисуйся.
Не разведет. Там везде камеры.
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  KAN13 18.09.2018 в 14:38:26   # 694200

Понты оленя .
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