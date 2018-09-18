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В Алматы мужчина избил водителя скорой помощи
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danilov 18 Сентября 2018 в 19:58:32
Полиция задержала мужчину, который напал на водителя скорой помощи в Алматы, передает Tengrinews.kz.



Им оказался гражданин Турции 1990 года рождения. Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК.

"В рамках начавшегося досудебного расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий и экспертных исследований, которые обеспечат объективность, полноту и всесторонность расследования", - сообщили в ДВД.

На появившейся в Сети видеозаписи видно, как молодой человек нанес несколько ударов кулаком пожилому мужчине, водителю скорой. Затем он сел в свое авто и уехал.

В полиции назвали такое поведение непозволительным.

"Такое поведение в цивилизованном обществе непозволительно. Граждане в силу своих возможностей должны оказывать содействие работникам скорой помощи, оперативных и экстренных служб, тем более, если это прописано законодательно. Но подобное хамское поведение должно пресекаться на корню и по большей части непримиримость с ним идет с воспитания в семье", - подчеркнули в ДВД Алматы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 18.09.2018 в 20:30:50   # 694327
Вот сучёнок.
На старика на скорой с кулаками.
Наказать и депортировать.
А сперва по шее всыпать.
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  Мура45 18.09.2018 в 22:03:17   # 694339
Перед всякими иностранцами лебезить нельзя, как это следует из смысла статьи. Наказать по всей строгости закона, а после отсидки депортировать на хрен пожизненно.
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  Денис222 18.09.2018 в 22:26:50   # 694341
Согласен! Сперва наказать, потом пинком из страны...герой млЯ
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  alpha_portal 18.09.2018 в 23:54:16   # 694351
Quote:
по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК

Нападение на работника скорой помощи! Хоть водитель, хоть кто. Какое хулиганство?!
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  Прометей89 18.09.2018 в 23:56:06   # 694352
Его действия квалифицированы следственным отделом УВД ))))))))) профи походу ))))) ................................................
Но подобное хамское поведение должно пресекаться на корню и по большей части непримиримость с ним идет с воспитания в семье", - подчеркнули в ДВД Алматы .................................................... чо за хрень написана вообще )) ))) типа: плохой мальчик не правильно бить людей по лицу.ты понял ??? да да дяденьки я больше так не буду ))))))))))))
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  БакеБакеБаке 19.09.2018 в 02:38:26   # 694354
он походу еще ехал по встречной!!! автобусной!!! полосе. Писец уроду!
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  БакеБакеБаке 19.09.2018 в 02:43:14   # 694355
Что в Алмате творится, ужас, проходной двор. То убийство средь бела дня, то вот это.
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  Витал 19.09.2018 в 02:45:35   # 694356
пидор блять других слов нет, уважение к возрасту, уважение к работе за копейки для спасения людей хер там плавал, его бы сука кончить по тихой да и все чтобы потом плакал и просил прощению гусь бле
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