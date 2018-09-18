В Алматы мужчина избил водителя скорой помощи

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danilov 18 Сентября 2018 в 19:58:32
Им оказался гражданин Турции 1990 года рождения. Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК.
"В рамках начавшегося досудебного расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий и экспертных исследований, которые обеспечат объективность, полноту и всесторонность расследования", - сообщили в ДВД.
На появившейся в Сети видеозаписи видно, как молодой человек нанес несколько ударов кулаком пожилому мужчине, водителю скорой. Затем он сел в свое авто и уехал.
В полиции назвали такое поведение непозволительным.
"Такое поведение в цивилизованном обществе непозволительно. Граждане в силу своих возможностей должны оказывать содействие работникам скорой помощи, оперативных и экстренных служб, тем более, если это прописано законодательно. Но подобное хамское поведение должно пресекаться на корню и по большей части непримиримость с ним идет с воспитания в семье", - подчеркнули в ДВД Алматы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
На старика на скорой с кулаками.
Наказать и депортировать.
А сперва по шее всыпать.
alpha_portal 18.09.2018 в 23:54:16 # 694351
по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК
Нападение на работника скорой помощи! Хоть водитель, хоть кто. Какое хулиганство?!
Прометей89 18.09.2018 в 23:56:06 # 694352
Но подобное хамское поведение должно пресекаться на корню и по большей части непримиримость с ним идет с воспитания в семье", - подчеркнули в ДВД Алматы .................................................... чо за хрень написана вообще )) ))) типа: плохой мальчик не правильно бить людей по лицу.ты понял ??? да да дяденьки я больше так не буду ))))))))))))
БакеБакеБаке 19.09.2018 в 02:38:26 # 694354
БакеБакеБаке 19.09.2018 в 02:43:14 # 694355