Да да да, неееет, да да да...нет =(

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danilov 19 Сентября 2018 в 15:05:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 19.09.2018 в 15:58:26   # 694446
Зачем?
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  SPYKER X 19.09.2018 в 16:03:11   # 694447
Епта, ну как так-то мужики... Ведь выскочили уже...
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  Стрельцов 19.09.2018 в 16:14:36   # 694450
не вырулил почему то
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  Прапор 19.09.2018 в 16:17:10   # 694452
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  Маке0912 19.09.2018 в 18:06:57   # 694465
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  Che 19.09.2018 в 18:13:49   # 694466
Оператор далбич еще тот.
Создал помеху грузовику.
Тормозить нельзя, давить оператора тоже.

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  КЕДЫ 19.09.2018 в 18:53:03   # 694469
Реально ебанатики оба. Такой ЗИЛок классный утопили идиоты.
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  arhar 19.09.2018 в 20:05:30   # 694475
Цитата: КЕДЫ от 19.09.2018 18:53:03
Реально ебанатики оба. Такой ЗИЛок классный утопили идиоты.

разве не 66Й?
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