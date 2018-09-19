Да да да, неееет, да да да...нет =(

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danilov 19 Сентября 2018 в 15:05:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Стрельцов от 19.09.2018 16:14:36
не вырулил почему то
не вырулил почему то
оператора объезжал
Цитата: Прапор от 19.09.2018 16:17:10
оператора объезжал
Цитата: Стрельцов от 19.09.2018 16:14:36
не вырулил почему то
не вырулил почему то
оператора объезжал
Оператор тупой какой то. Или за рулём не ездил.
А водила почему все шансы не проверил ?
Лишь бы заснять экшн.
Тупизм короче.
Создал помеху грузовику.
Тормозить нельзя, давить оператора тоже.
Цитата: КЕДЫ от 19.09.2018 18:53:03
Реально ебанатики оба. Такой ЗИЛок классный утопили идиоты.
Реально ебанатики оба. Такой ЗИЛок классный утопили идиоты.
разве не 66Й?