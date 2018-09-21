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Видео
Куда мы летим?
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danilov 21 Сентября 2018 в 17:50:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deplutat 21.09.2018 в 18:58:54   # 694724
Из международного зала аэропорта Астаны летят
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  alpha_portal 21.09.2018 в 19:01:35   # 694727
Что там про аварию на Машате ничего не слышно? Про мотоциклистов. Говорят видео есть.
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  КЕДЫ 21.09.2018 в 20:36:39   # 694739
Классный ролик. Кому его по вацапу еще не присылали сегодня поднимите руки
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  Pole13 21.09.2018 в 20:57:22   # 694741
Цитата: alpha_portal от 21.09.2018 19:01:35
Что там про аварию на Машате ничего не слышно? Про мотоциклистов. Говорят видео есть.

Проезжал машат сегодня и позавчера, ничего не было. А вот таразская объездная была перекрыта и видел большое скопление машин после развязки, может там что то произошло!?
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  Ара горный 21.09.2018 в 21:54:22   # 694749
Мы летим туда, где смуглые водители ездят на автомобилях которые мы 20 лет назад сдали в утиль. Мы летим туда, где большая часть населения справляет нужду в дырку в земле. Мы летим туда, где люди тратят больше половины зарплаты лишь на тг что бы поесть. Знаешь, дорогой, лети в эти ебеня сам, мне и на Лазурном берегу неплохо!
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  Сила 21.09.2018 в 22:11:09   # 694751
Я много приколов повидал, подставных и НЕ подставных, но такого пиздеца я еще не видел,я даже не знаю смеяться или...
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  alpha_portal 21.09.2018 в 22:39:15   # 694755
А главное он говорит про один бархан, одно озеро, один каньен, один болеменее горнолыжный курорт...
Но молчит про бескрайние степи и чедобезнессменов, готовых обчистить ваши корманы окунув вас в в коровью лепешку
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  arhar 21.09.2018 в 23:08:46   # 694762
в тартарары...
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  ЛиКа 22.09.2018 в 00:24:55   # 694796
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.
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  alpha_portal 22.09.2018 в 01:13:41   # 694798
Цитата: ЛиКа от 22.09.2018 00:24:55
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.

Если бы так и происходило, критики бы не было. А пока что как с*али так и с*ут.
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  Свомпи 22.09.2018 в 01:58:30   # 694801
Цитата: ЛиКа от 22.09.2018 00:24:55
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.


Ехал сегодня с другом (коренным алматинцем) на вотчину, в туалет зайти страшно/стыдно по трассе..., а Вы про парки да горы. Проблема в клозетах, именно блять в клозетах в головах.
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