Куда мы летим?

«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.