Куда мы летим?

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alpha_portal 21.09.2018 в 19:01:35 # 694727
Цитата: alpha_portal от 21.09.2018 19:01:35
Что там про аварию на Машате ничего не слышно? Про мотоциклистов. Говорят видео есть.
Что там про аварию на Машате ничего не слышно? Про мотоциклистов. Говорят видео есть.
Проезжал машат сегодня и позавчера, ничего не было. А вот таразская объездная была перекрыта и видел большое скопление машин после развязки, может там что то произошло!?
Ара горный 21.09.2018 в 21:54:22 # 694749
alpha_portal 21.09.2018 в 22:39:15 # 694755
Но молчит про бескрайние степи и чедобезнессменов, готовых обчистить ваши корманы окунув вас в в коровью лепешку
alpha_portal 22.09.2018 в 01:13:41 # 694798
Цитата: ЛиКа от 22.09.2018 00:24:55
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.
Если бы так и происходило, критики бы не было. А пока что как с*али так и с*ут.
Цитата: ЛиКа от 22.09.2018 00:24:55
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.
«Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звёзды». Красивая у нас страна. И даже, если каждый, просто уберет за собой мусор, когда едет в горы, или идет по парку, то мир вокруг немного станет чище и лучше. Критиковать проще всего.
Ехал сегодня с другом (коренным алматинцем) на вотчину, в туалет зайти страшно/стыдно по трассе..., а Вы про парки да горы. Проблема в клозетах, именно блять в клозетах в головах.