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Всё по-настоящему. Розыгрыш в спортзале
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danilov 24 Сентября 2018 в 14:21:23
Старик реальный и возможности его тоже. 72 года

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 24.09.2018 в 14:36:11   # 695044
Ай красава !
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  bIP6bIC 24.09.2018 в 21:00:28   # 695101
Интересно кто покарал новость? Неужто черная зависть к старому красавчику деду?
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  Ilya. 24.09.2018 в 22:01:03   # 695120
В 72 года такую форму держать. Молодец. Большинство в его возрасте дорожки песочком посыпает, в лучшем случае.
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