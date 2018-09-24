Всё по-настоящему. Розыгрыш в спортзале

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danilov 24 Сентября 2018 в 14:21:23
Старик реальный и возможности его тоже. 72 года
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Fotinij
24.09.2018 в 14:36:11
# 695044
Ай красава !
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bIP6bIC
24.09.2018 в 21:00:28
# 695101
Интересно кто покарал новость? Неужто черная зависть к старому красавчику деду?
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Ilya.
24.09.2018 в 22:01:03
# 695120
В 72 года такую форму держать. Молодец. Большинство в его возрасте дорожки песочком посыпает, в лучшем случае.
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