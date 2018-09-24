Не летай-убьет

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danilov 24 Сентября 2018 в 14:46:20
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Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 17:22:00
Незабываемый отдых в Крыму ©
Незабываемый отдых в Крыму ©
#сказочноебали
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Кто в Крыму бывал поймет
молодая пара каталась на парашюте на пляже в Джубге.
джубга. краснодарский край.
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 19:14:01Это краснодарский край вообще то.
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Цитата: Джимбо от 24.09.2018 19:43:58
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 19:14:01Это краснодарский край вообще то.
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Молодой человек не спорьте. Это Крым. Я был там. Именно в этом городишке. География была в школе? Нет наверное. Как не стыдно.
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 20:42:42
Молодой человек не спорьте. Это Крым. Я был там. Именно в этом городишке. География была в школе? Нет наверное. Как не стыдно.
Цитата: Джимбо от 24.09.2018 19:43:58
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 19:14:01Это краснодарский край вообще то.
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Молодой человек не спорьте. Это Крым. Я был там. Именно в этом городишке. География была в школе? Нет наверное. Как не стыдно.
Кеды, а может Вы сначала в карту взглянете, прежде чем спорить? Где Крым, а где Джубга. Это Краснодарский край, и находится между Геленджиком и Сочи.