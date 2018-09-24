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Не летай-убьет
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danilov 24 Сентября 2018 в 14:46:20
Как сообщали «Кубанские новости», в субботу, 22 сентября, около 18.00 молодая пара каталась на парашюте на пляже в Джубге. В этот момент порывом ветра отдыхающих отбросило на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 24.09.2018 в 17:04:38   # 695065
всегда считал этот способ отъёма денег наиболее опасным,видел на Иссык-Куле много раз как жестко заходили на посадку и нафиг надо
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 17:22:00   # 695068
Незабываемый отдых в Крыму ©
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  Лысый 24.09.2018 в 18:45:26   # 695073
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  arhar 24.09.2018 в 18:48:19   # 695077
етож не крымъ...
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 19:14:01   # 695080
Цитата: arhar от 24.09.2018 18:48:19
етож не крымъ...

Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 19:20:39   # 695081
Показал сейчас приятелю- арменину видосик. Ржу до сих пор))) это говорит аттракцион -армянские авиалинии
Кто в Крыму бывал поймет
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  arhar 24.09.2018 в 19:27:39   # 695083
Quote:
молодая пара каталась на парашюте на пляже в Джубге.

джубга. краснодарский край.
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  Джимбо 24.09.2018 в 19:43:58   # 695088
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 20:42:42   # 695096
Цитата: Джимбо от 24.09.2018 19:43:58
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 19:14:01
Цитата: arhar от 24.09.2018 18:48:19
етож не крымъ...

Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Это краснодарский край вообще то.

Молодой человек не спорьте. Это Крым. Я был там. Именно в этом городишке. География была в школе? Нет наверное. Как не стыдно.
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  Рlazma 24.09.2018 в 21:20:15   # 695104
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 20:42:42
Цитата: Джимбо от 24.09.2018 19:43:58
Цитата: КЕДЫ от 24.09.2018 19:14:01
Цитата: arhar от 24.09.2018 18:48:19
етож не крымъ...

Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте
Это краснодарский край вообще то.

Молодой человек не спорьте. Это Крым. Я был там. Именно в этом городишке. География была в школе? Нет наверное. Как не стыдно.

Кеды, а может Вы сначала в карту взглянете, прежде чем спорить? Где Крым, а где Джубга. Это Краснодарский край, и находится между Геленджиком и Сочи.
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 22:37:49   # 695139
Какое Сочи!!!!! А еще говорят почему молодежь такая? Учиться в школе надо было!!! Я закончил одну из лучших школ города номер 3 имени Ленина! И географию знаю на пять баллов до сих пор!!!
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