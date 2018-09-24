Не летай-убьет

Цитата: Джимбо от

Цитата: КЕДЫ от

Цитата: arhar от

етож не крымъ... етож не крымъ...

Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте Как не Крым? Самый настоящий Крым. Я даже бывал в этом месте Это краснодарский край вообще то.

Молодой человек не спорьте. Это Крым. Я был там. Именно в этом городишке. География была в школе? Нет наверное. Как не стыдно.