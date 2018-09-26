Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
«Яндекс» с помощью нейросетей улучшил качество старых мультфильмов студии «Союзмультфильм».
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Сентября 2018 в 15:20:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  graf 26.09.2018 в 15:36:24   # 695420
Молодцы ребята! Главное чтобы переозвучку не делали, а то такое Г...
поощрить | покарать
  гримм 26.09.2018 в 16:05:18   # 695436
да цвет ярче стал и всё, а заторможенность осталось!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь