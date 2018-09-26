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«Яндекс» с помощью нейросетей улучшил качество старых мультфильмов студии «Союзмультфильм».
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danilov 26 Сентября 2018 в 15:20:54
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graf
26.09.2018 в 15:36:24
# 695420
Молодцы ребята! Главное чтобы переозвучку не делали, а то такое Г...
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гримм
26.09.2018 в 16:05:18
# 695436
да цвет ярче стал и всё, а заторможенность осталось!
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