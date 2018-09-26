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Двое мужчин спасли застрявшего в трясине оленя на Ямале
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danilov 26 Сентября 2018 в 15:42:36
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гримм
26.09.2018 в 16:03:39
# 695433
пиздец какая новость!
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Kukaracha
26.09.2018 в 16:07:52
# 695439
Наверное они его спасли чтобы сожрать!
Какие добрые люди....
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