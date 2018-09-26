Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Like a boss
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Сентября 2018 в 17:51:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 26.09.2018 в 18:00:10   # 695466
Приехал коммандированый мужик в гостиницу а его поселили в общий номер (коек на 10.). Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей: - Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит: - мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит: - Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе... Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг-открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Всё испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает: - а где все?
- а забрали всех ночью!
- а меня почему не тронули???
- а очень товарищу майору шутка с кофе понравилась.....
поощрить (6) | покарать (1)
  Walter 26.09.2018 в 19:08:12   # 695486
Цитата: строитель от 26.09.2018 18:00:10
Приехал коммандированый мужик в гостиницу а его поселили в общий номер (коек на 10.). Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей: - Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит: - мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит: - Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе... Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг-открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Всё испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает: - а где все?
- а забрали всех ночью!
- а меня почему не тронули???
- а очень товарищу майору шутка с кофе понравилась.....
баян времен перестройки или еще раньше
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 26.09.2018 в 19:25:57   # 695492
Мои яйца почуяли беду
поощрить (1) | покарать
  arhar 26.09.2018 в 19:38:16   # 695498
думаю, многие ждали "3,14здык".
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 26.09.2018 в 21:08:07   # 695518
у него яиц нет наверное.
поощрить (2) | покарать
  Walter 26.09.2018 в 21:11:03   # 695519
Темир ташак
поощрить | покарать
  Ал 26.09.2018 в 23:04:17   # 695538
Цитата: КЕДЫ от 26.09.2018 21:08:07
у него яиц нет наверное.

Хочешь сказать, что он их мог при тренировках потерять?

поощрить | покарать
  Свомпи 27.09.2018 в 01:16:09   # 695556
Железные яйца
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь