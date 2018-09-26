Like a boss

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danilov 26 Сентября 2018 в 17:51:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит: - мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит: - Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе... Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг-открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Всё испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает: - а где все?
- а забрали всех ночью!
- а меня почему не тронули???
- а очень товарищу майору шутка с кофе понравилась.....
Цитата: строитель от 26.09.2018 18:00:10баян времен перестройки или еще раньше
Приехал коммандированый мужик в гостиницу а его поселили в общий номер (коек на 10.). Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей: - Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит: - мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит: - Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе... Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг-открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Всё испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает: - а где все?
- а забрали всех ночью!
- а меня почему не тронули???
- а очень товарищу майору шутка с кофе понравилась.....
Приехал коммандированый мужик в гостиницу а его поселили в общий номер (коек на 10.). Там мужики пьют, матом орут, политические анекдоты рассказывают а ему смерть как спать хочется... Вот вышел он в коридор и видит девушку-горничную, говорит ей: - Вас как зовут?
-Лида.
- Лидочка , если вам не трудно, не могли бы вы мне минуток через десять принести в номер чашечку кофе?
Ну и пошёл назад. Походил по номеру минут пять а потом говорит: - мужики, вы с ума сошли, в гостиницах все номера прослушиваются а вы Путина ругаете, политические анекдоты рассказываете. Не боитесь?
- да кому мы нужны? Ты че придурок?
Он подойдя к розетке в стене наклонился и говорит: - Товарищ майор, пожалуйста попросите Лидочку принести мне чашечку кофе... Мужики пальцами у висков крутят. Вдруг-открывается дверь и Лидочка приносит чашечку кофе. Всё испуганно замолчали и спать легли. Утром мужик просыпается, никого в номере и Лидочка кровати заправляет. Он спрашивает: - а где все?
- а забрали всех ночью!
- а меня почему не тронули???
- а очень товарищу майору шутка с кофе понравилась.....
Цитата: КЕДЫ от 26.09.2018 21:08:07
у него яиц нет наверное.
у него яиц нет наверное.
Хочешь сказать, что он их мог при тренировках потерять?