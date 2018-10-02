▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Видео
Караганда
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Октября 2018 в 09:01:40
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
DNK
02.10.2018 в 10:28:21
# 696182
На 23_11 минуте сказаны золотые слова.
Да и на 25_50 тоже...
поощрить
|
покарать
КЕДЫ
02.10.2018 в 10:49:56
# 696186
Про Станиславского в точку!!
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь