МОНСЕРРАТ КАБАЛЬЕ.



Крупнейшая звезда мировой оперной сцены Майсура Кабаева, известная больше, как Монсеррат Кабалье, родилась в большой узбекской семье на окраине Ташкента. У нее было 18 братьев, 43 сестры, 4 папы и 11 мам. Жили они в маленькой однокомнатной квартире своей тети, которая жила там же со своей семьей, насчитывавшей 84 человека. Единственным, кто в этой семье работал, был холодильник, который всех и кормил. Поэтому семья жила стесненно, одежды не хватало, на всех женщин было только одно платье, в котором они поочередно выходили на улицу.

До Майсуры очередь носить платье доходила в 3, 9 и, наконец, в 14 лет. В тот раз она пошла в библиотеку и прочитала в газете, как испанские патриоты из последних сил борются с фашизмом. Не заметив, что это газета от 4 апреля 1936 года, а на дворе уже 50-ые, она отправилась защищать свободу испанского народа. Забравшись в самолет «Ташкент – Улан-Батор» и угрожая пилоту родить от него тройню, она заставила его посадить самолет в Барселоне.

Походив по городу, и не обнаружив нигде никакой войны, она решила лететь обратно, но, зайдя напоследок в булочную, чтобы поинтересоваться, нет ли какой-нибудь войны там, она сразу вспомнила, что ничего не ела последние 14 лет. Вышла Майсура из булочной только через два года совсем другим человеком и сразу задумалась, кем стать. Очевидных достоинств у нее к тому времени насчитывалось два – огромные размеры, приобретенные в булочной, и сильный голос, выработавшийся потому, что говорить в квартире, где одновременно разговаривает сто человек, можно было только таким голосом. Подумав еще немного, она поняла, что толстые женщины с громким голосом нужны либо на базаре, либо в опере и, поскольку базар находился от нее в ста метрах, а оперный театр – в сорока, а ходить ей после булочной было тяжело, она предпочла стать оперной дивой.

Дальнейшая судьба звезды оперной сцены Монсеррат Кабалье известна всему миру. Остается добавить, что знаменитую песню «Барселона», спетую Монсеррат в дуэте с выходцем из Азербайджана Ферхадом Меркуралиевым, более известным как Фредди Меркури, она посвятила Ташкенту, а он Баку.