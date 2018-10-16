Особняк, который выдержал ураган 4-й категории

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danilov 16 Октября 2018 в 15:17:58
По оценкам экспертов укрепление дома обошлось в сумму около $30 тыс. При оценочной стоимости особняка в $400 тыс. дополнительные затраты кажутся вполне обоснованными. Дом был построен полностью железобетонным, с дополнительно укрепленными углами и высокими сваями для прохода воды от высоких волн во время урагана.
Конечно, и этот особняк пострадал, особенно первый этаж, но на фоне практически полностью разрушенных соседних домов – «Песчаный дворец» отлично устоял перед стихией. Владелец заказал такой дом, который способен выдержать порывы ветра до 400 км/ч. «Люди, которые живут на побережье должны быть готовы ко всему», – так, вполне обоснованно, говорит владелец особняка Рассел Кинг.
https://taratutenko.ru/osobnyak-pestchany-dvorets-kotory-vderzhal-uragan-maykl-4-y-kategorii.html
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