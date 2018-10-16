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Особняк, который выдержал ураган 4-й категории
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danilov 16 Октября 2018 в 15:17:58
Ураган «Майкл», который обрушился в октябре этого года на побережье Флориды принес масштабные разрушения – почти все старые дома, построенные еще в 1970-х годах, были полностью разрушены. Но вот железобетонный особняк «Песчаный дворец» – практически остался целым. Никакого особого чуда – владелец дополнительно укрепил свой дом, т.к. он уверен, что «планета становится теплее, а бури сильнее».



По оценкам экспертов укрепление дома обошлось в сумму около $30 тыс. При оценочной стоимости особняка в $400 тыс. дополнительные затраты кажутся вполне обоснованными. Дом был построен полностью железобетонным, с дополнительно укрепленными углами и высокими сваями для прохода воды от высоких волн во время урагана.



Конечно, и этот особняк пострадал, особенно первый этаж, но на фоне практически полностью разрушенных соседних домов – «Песчаный дворец» отлично устоял перед стихией. Владелец заказал такой дом, который способен выдержать порывы ветра до 400 км/ч. «Люди, которые живут на побережье должны быть готовы ко всему», – так, вполне обоснованно, говорит владелец особняка Рассел Кинг.







https://taratutenko.ru/osobnyak-pestchany-dvorets-kotory-vderzhal-uragan-maykl-4-y-kategorii.html

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 16.10.2018 в 15:38:35   # 697976
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  GoodZone 16.10.2018 в 15:46:46   # 697978
Рассел Кинг прочитал английскую сказку "Три поросенка" и сделал правильный выбор, в то время как все строили из соломы? Отсюда вывод - ЧИТАЙТЕ КНИГИ!!!
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  старик 16.10.2018 в 21:35:34   # 697999
Ну дык бето-о-он! Остальные то домишки в основном из фанеры строят.
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