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В мире
Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 5 тысяч человек
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danilov 22 Октября 2018 в 15:01:23
Направляющийся в сторону южной границы Соединённых Штатов «караван мигрантов» увеличился, и теперь в его составе около 5 тыс. человек. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что Мексике не удалось пресечь движение столь большого количества людей.
«Центральноамериканские мигранты, направляющиеся в США, начинают свой день с ухода из мексиканского города Сьюдад-Идальго. Несмотря на попытки Мексики остановить их на границе, растущая толпа мигрантов возобновила своё продвижение в сторону США. Их численность увеличилась до 5 тыс. человек», — пишет телекомпания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.

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