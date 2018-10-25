«Я уже давно не жалею себя»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
MишаМашкевич 25 Октября 2018 в 14:03:35
Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды всегда мечтала о счастливой большой семье с шестью детьми. В результате почти в 40 лет она стала матерью 44 отпрысков, не нужных своему единственному отцу. Врачи все время лишь разводили руками и запрещали ей предохраняться. «Лента.ру» рассказывает невероятную историю самой плодовитой женщины Африки.
Точно сказать, сколько лет главной героине истории, не представляется возможным: журналистам медиапортала Pulse Live Kenya в 2017 году она говорила, что ей 39. Телеканалу Kenya Citizen TV в сюжете 2018 года признавалась, что ей 38. Вероятнее, правы все же последние, так как об этом говорят косвенные факты — сообщается, что ее выдали замуж в 12 лет в 1993 году. Неизменным остается только количество детей: Мариам Набатанзи Бабирье за всю свою жизнь родила 44 ребенка, 38 из них на сегодняшний момент живы. Среди ее детей шесть пар близнецов, четыре тройни и три четверни. Десять из них девочки, все остальные — мальчики. Самому старшему из них — 24 года, а младшему — два.
Грустное начало
Маленькой Бабирье не очень повезло с семьей: ее мать умерла, когда девочка была еще совсем маленькой, а отец вскоре снова женился. Мачеха сразу невзлюбила его пятерых детей от прошлого брака. Однажды она решила избавиться от них: приготовила им еду с битым стеклом и подала на стол. Все братья и сестры девочки умерли на месте, ей же повезло в злополучный день убежать из дома.
Тогда мачеха решила избавиться от падчерицы иным способом, да еще и заработать на этом денег. В 1993 году 12-летней угандийке нашли 40-летнего жениха. «Я не знала, что меня выдают замуж. В тот день люди приходили к нам домой и дарили разные вещи моему отцу. Когда гостям пришло время уходить, тетя взяла меня с собой. Я думала, я ее провожаю, но когда мы дошли до ее дома, она передала меня мужчине», — вспоминала она позже тот день.
Замужняя жизнь давалась Бабирье непросто: помимо хлопот по хозяйству ей приходилось присматривать за многочисленными детьми супруга от его прошлых жен, живущих по всей Уганде. Если девочка не справлялась, дерзила или просто чем-то раздражала мужа, он не гнушался поднять на нее руку.
Вскоре после свадьбы свекор Бабирье подарил им маленький клочок земли, чтобы они могли построить дом и завести собственных детей. Молодая жена мечтала, чтобы их было шестеро. Когда ей было 13 лет, на свет появились ее первые отпрыски: пара близнецов. Еще через два года она родила тройняшек. А спустя год и семь месяцев — четверняшек. Угандийка не сильно удивлялась своей плодовитости: в ее роду неоднократно появлялись на свет близнецы. «Мой отец зачал 45 детей с разными женщинами, и все они были близнецами: двойнями, тройнями, четвернями и даже пятернями», — объяснила она.
«Если не будешь рожать — умрешь»
После шестых родов у Бабирье было уже 18 детей. Она решила, что пришло время остановиться, и обратилась к местному врачу. Тот оказался крайне некомпетентным, а необразованная женщина не смогла этого понять. Доктор заявил ей, что она «страдает от переизбытка яйцеклеток», и если она прекратит рожать, то может умереть. «Неоплодотворенные яйцеклетки накапливаются и могут не только разрушать репродуктивную систему, но и представлять опасность жизни женщины», — заявил ей врач Ахмед Кикоменко.
Доктор Чарльз Киггунду, президент ассоциации гинекологов и акушеров Уганды, работающий в крупнейшей больнице страны, считает, что плодовитость Бабирье — это наследственное. «У нее генетическая предрасположенность к гиперовуляции, то есть появлению двух и больше яйцеклеток во время овуляции за один цикл», — пояснил он. «Иногда во время цикла не происходит овуляции, тогда в следующий раз яичники выпускают сразу несколько яйцеклеток. Из-за этого выше вероятность того, что они все будут оплодотворены, но также высока вероятность, что все они погибнут. Бабирье везло», — добавил Киггунду. Он отметил, что это состояние можно было скорректировать, но «из-за его редкости многие врачи о нем не знают».
Доктор предположил, что его коллеги принимали состояние Бабирье за синдром гиперстимуляции яичников — редкое осложнение, случающееся после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Если доктора неправильно рассчитали дозу стимулирующих гормонов, то у пациентки аномально увеличиваются яичники, в брюшной полости и легких скапливается жидкость, а также возрастает риск возможного разрыва кист и развития тромбов в кровеносных сосудах. Это заболевание действительно представляет опасность для жизни будущей матери, врожденная же склонность к гиперовуляции, как у Бабирье, — нет.
В 23 года уже с 25 детьми она снова обратилась в больницу с просьбой сделать хоть что-нибудь: противозачаточные таблетки и уколы ей не помогали. Но снова наткнулась на ту же рекомендацию: «Меня осмотрели в крупнейшей больнице страны и посоветовали продолжать рожать». В отчаянии она установила внутриматочную спираль, но организм не принял ее: «Меня постоянно рвало, я теряла сознание, а затем месяц провела в коме». В декабре 2016 года она родила последнего ребенка при помощи кесарева сечения. Она пошла на операцию, потому что полностью не восстановилась после комы из-за установки спирали. Бабирье в очередной раз попросила докторов сделать так, чтобы она не могла больше рожать. После родов акушер заявил ей, что «вырезал ей матку изнутри». Киггунду считает, что ей перевязали фаллопиевы трубы, и это самый надежный метод женской контрацепции из ныне известных.
Отец-молодец
Мать-героиня признается, что 25 лет брака принесли ей лишь унижения и страдания: «Муж постоянно мучил меня и избивал, стоило мне только попытаться ему возразить по любому вопросу. Особенно, когда я ругалась, что он приходил домой пьяный. Он никогда не обеспечивал нас и не заботился о нашем благополучии. Дети не особо знают, кто он такой, потому что его никогда нет дома. Имена своим отпрыскам он дает по телефону».
Старший сын Бабирье, 24-летний Чарльз Мусиси, признался, что их отец давно пропал, и детей приходилось воспитывать одной матери. «Я спокойно могу сказать, что мои братья и сестры не знают, как он выглядит. Последний раз я видел его в 13 лет».
Ее супруг бывает дома примерно раз в год. Поздно вечером он тайком пробирается в спальню к жене, а рано утром убегает. «Я терплю эти унижения, потому что тетя посоветовала мне стойко выносить тяготы брака и жить ради детей. Она велела мне не заводить детей от других мужчин», — объяснила она.
Несмотря на все случившееся, угандийка считает, что главная гордость женщины — ее семья, поэтому ее нужно сохранить любой ценой. «Замужняя жизнь никогда не бывает легкой, женщины всегда обязаны терпеть, так повелось со времен наших прабабушек. Со временем терпение окупится, в моем случае — детьми, забота о которых приносит мне счастье». Мужчинам она посоветовала не забывать об ответственности перед женами и детьми. А еще — никогда не выдавать маленьких дочерей замуж ради быстрого заработка. «Вы сломаете жизнь не только им, но и своим внукам», — печально добавила она.
Сотни тысяч на еду
У Бабирье нет сада или фермы, поэтому ей приходится покупать еду. Женщине требуется как минимум 100 тысяч угандийских шиллингов в день (1743 рубля). На них она покупает 22 килограмма кукурузной муки, семь килограммов фасоли, два с половиной килограмма сахара и три брикета мыла. Все это уходит за один день. «Бог добр ко мне, поэтому мои дети едят каждый день и не голодают», — говорит она. Сейчас угандийка копит деньги на установку водопровода. Она собирается продавать воду, которую не так-то легко достать в деревне: горшок воды может стоить 800 угандийских шиллингов (14 рублей). Разносчик воды Дэвид Казимба признается, что каждый день привозит женщине 15 канистр воды: «Я ее знаю уже восемь лет, она очень общительная. Иногда люди дразнят ее за такое большое количество детей, но она просто игнорирует их нападки».
Чтобы заработать на пропитание детям, Бабирье делает стрижки и укладки, работает декоратором на различных мероприятиях и наряжает невест перед свадьбой, шьет одежду, печет торты и кладет кирпичи. Также она выращивает и продает целебные травы от самых разных болезней. «Я берусь за любую работу, если она приносит деньги. Я уже давно не жалею себя, потому что знаю, дети — это подарок от Бога. Я должна ценить их, поэтому делаю все, чтобы им было хорошо».
Больше всего Бабирье переживает из-за проблем с сердцем у ее пятилетнего сына. Каждую неделю она тратит 120 тысяч угандийских шиллингов (около двух тысяч рублей) на покупку лекарств для него. В январе врачи из центральной больницы предложили ей отправить мальчика на операцию в Индию. Однако для этого ей придется накопить 35 миллионов угандийских шиллингов (610 тысяч рублей). Пока женщина не знает, где их достать, но намерена непременно сделать это. Мать-героиня утверждает, что сама не страдает ни от каких болезней и легко переносила многочисленные роды до появления на свет последнего ребенка путем кесарева сечения. После этого у нее начала болеть спина по вечерам.
Еще одна серьезная статья расходов женщины — достойное образование для детей. Самой угандийке не удалось закончить и двух классов начальной школы, и за это она винит своего отца. Ее старшие дети выучились на медсестру и строителя, но пока не нашли работу. Девять учатся в средней школе, все остальные — либо в начальной школе, либо еще очень малы: «Я надеюсь, все мои дети будут ходить в школу и закончат ее, потому что у всех них большие амбиции: они хотят быть докторами, юристами, учителями. Я хочу, чтобы они смогли осуществить свои мечты, потому что я не могла этого сделать». Впрочем, иногда ее детям приходится сидеть дома: одной Бабирье сложно оплачивать школьное образование для всех чад.
Старшие дети помогают Бабирье делать работу по дому и сидят с младшими сестрами и братьями. Но женщина подчеркивает, что любит заботиться о детях сама и старается каждый день уделить внимание каждому ребенку: «Мои дети — моя радость. Они мое счастье, а не бремя. И я горжусь, что забочусь о них. Я не устаю от готовки, стирки и купаний. Дети растут лучше, если у них есть любовь и забота матери». Она спит максимум пять часов в сутки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 25.10.2018 в 15:11:30 # 699238
Цитата: ЛиКа от 25.10.2018 14:48:32есть много организаций где врачей отправляют работать куда угодно. Для работников медицины и все что с ней связано нет территориальных границ для деятельности.
- "врач Ахмед Кикоменко". - украинцы в Уганде?
- "врач Ахмед Кикоменко". - украинцы в Уганде?
А муж казёл.
Или строгать столько не надо было. Или уходить из семьи.
Это же каждому нужно придумать имя. А потом ещё и не перепутать.
Для этого существуют святцы, ну а ежели они нехристи басурманские, то пусть мучаются.
Вон какие имена мальчуковые на январь:
Пров, Фемистокль, Вонифатий, Евтихий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид, Еварест. Право, чудесные мальчуковые имена!
MишаМашкевич 25.10.2018 в 19:21:21 # 699251
Цитата: Лялька от 25.10.2018 17:32:12да дело в другом.
Вот, молодец... не то что наши, что делать муж меня бросил с ребенком??????
Вот, молодец... не то что наши, что делать муж меня бросил с ребенком??????
Она рожала несметное количество детей от мужа,(который скорее всего и не спрашивал даст она или нет, хочет ребёнка или нет) , который ныне в бегах. Но раз в год приходит и ебет её и убегает от своих детей. Итак до следующего ебёжа. Все это на фоне, жена ДОЛЖНА терпеть! Чзх?!
Даже не знаешь что думать и как принять это.