Умер Николай Караченцов

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СЛОВ ПРОСТО НЕТ! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!
Шикарный Актер. Соболезную...
Для меня он всегда человек с бульвара капуцинов. Такое шикарное кино, помню маленькая была, лет 5 наверное, сразу фильм понравился. До сих пор смотрю. Хотя уже наизусть все диалоги знаю. Караченцев там затмил всех.
"Юнона и Авось" и "Собака на сене" мои любимые с его участием. Светлая память... Уходят не просто люди, уходит целая эпоха, к сожалению... а кто приходит на их места?
...админ двоят комменты...
Хорошим был актером....соболезную..
Как жалко. Светлая память ему. Один из лучших актеров.
А мне он кажется супер сыграл в "Белых росах". Чем то безбашенность героя напоминает его самого.
да, "Белые росы" тоже классный фильм, сейчас редко встретишь что-то стоящее, что хочется пересмотреть,
осмыслить, что в душе след оставит... Раньше каждого актера или певца знали, сейчас поток...