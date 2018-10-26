Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Умер Николай Караченцов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
строитель 26 Октября 2018 в 12:54:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 26.10.2018 в 13:19:59   # 699344
СЛОВ ПРОСТО НЕТ! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!
поощрить (7) | покарать
  NeoMax 26.10.2018 в 13:35:51   # 699347
Шикарный Актер. Соболезную...
поощрить (7) | покарать
  kkafp 26.10.2018 в 13:42:43   # 699349
поощрить (8) | покарать
  MишаМашкевич 26.10.2018 в 14:01:53   # 699351
Для меня он всегда человек с бульвара капуцинов. Такое шикарное кино, помню маленькая была, лет 5 наверное, сразу фильм понравился. До сих пор смотрю. Хотя уже наизусть все диалоги знаю. Караченцев там затмил всех.
поощрить (5) | покарать
  GoodZone 26.10.2018 в 14:06:19   # 699353
"Юнона и Авось" и "Собака на сене" мои любимые с его участием. Светлая память... Уходят не просто люди, уходит целая эпоха, к сожалению... а кто приходит на их места?
поощрить (9) | покарать
  GoodZone 26.10.2018 в 14:06:21   # 699354
...админ двоят комменты...
поощрить (4) | покарать
  Лялька 26.10.2018 в 14:29:49   # 699359
Хорошим был актером....соболезную..
поощрить (3) | покарать
  КЕДЫ 26.10.2018 в 14:41:00   # 699362
Как жалко. Светлая память ему. Один из лучших актеров.
поощрить (3) | покарать
  Гоги80 26.10.2018 в 16:10:43   # 699373
А мне он кажется супер сыграл в "Белых росах". Чем то безбашенность героя напоминает его самого.
поощрить (3) | покарать
  GoodZone 26.10.2018 в 16:25:00   # 699375
да, "Белые росы" тоже классный фильм, сейчас редко встретишь что-то стоящее, что хочется пересмотреть,
осмыслить, что в душе след оставит... Раньше каждого актера или певца знали, сейчас поток...
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь