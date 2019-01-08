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danilov 08 Января 2019 в 10:05:52
В 2018 году население Китая сократилось на 1,27 миллиона. Сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.
Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.
В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет. По мнению И Фусяня, эта тенденция может оказаться необратимой. Он связывает падающую рождаемость с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.
Официальные данные об изменении численности населения Китая пока не опубликованы. Национальное бюро статистики КНР планирует обнародовать их до конца января. По оценке этой организации, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.
В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название «Одна семья — один ребенок». В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 10:23:49
Читал когда-то статью про то, что китайское руководство целенаправленно искажает статистику. Там даже приводились примеры и расписывались механизмы косвенной проверки. Интересная статья. Склоняюсь к мысли, что это действительно так. Глядя на нашу статистику, думаю, что этим занимается не только Китай.
Читал когда-то статью про то, что китайское руководство целенаправленно искажает статистику. Там даже приводились примеры и расписывались механизмы косвенной проверки. Интересная статья. Склоняюсь к мысли, что это действительно так. Глядя на нашу статистику, думаю, что этим занимается не только Китай.
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Цитата: Dragon от 08.01.2019 10:32:25
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 12:10:19
Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...
Цитата: Dragon от 08.01.2019 10:32:25
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...
Уважаемый, причем тут США и Европа? (Что за привычка у некоторых титусян?!) Я про них что то писал тут? Я писал про коммунистические страны, где до сих правят чекисты, 1-ые секретари которые любят рисовать заоблачные проценты в свою пользу и такие же заоблачные з/п в статистиках.
Помните прикол при союзе про 120 ягнят с сотни баранов (не овец)?!
Вы не согласны с тем, что манипуляции со статистикой никак не связаны с политическим устройством страны? Или вам просто хочется кинуть камень в "огород" нашей общей истории? То, что в СССР было не все гладко со статистикой и официальной позицией партии в этом вопросе я и без вас знаю. Я лишь подчеркнул, что ЭТИМ ГРЕШАТ ВСЕ!!! Не согласны - приведите доказательства своей правоты. Почитайте Перкинса, узнаете много нового и интересного о статистике и как она делается...
Цитата: Dragon от 08.01.2019 12:44:50
Уважаемый, причем тут США и Европа? (Что за привычка у некоторых титусян?!) Я про них что то писал тут? Я писал про коммунистические страны, где до сих правят чекисты, 1-ые секретари которые любят рисовать заоблачные проценты в свою пользу и такие же заоблачные з/п в статистиках.
Помните прикол при союзе про 120 ягнят с сотни баранов (не овец)?!
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 12:10:19
Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...
Цитата: Dragon от 08.01.2019 10:32:25
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Коммунистическая страна же Многие помнят, как наши коммунисты рисовали статистику с воздуха!
Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...
Уважаемый, причем тут США и Европа? (Что за привычка у некоторых титусян?!) Я про них что то писал тут? Я писал про коммунистические страны, где до сих правят чекисты, 1-ые секретари которые любят рисовать заоблачные проценты в свою пользу и такие же заоблачные з/п в статистиках.
Помните прикол при союзе про 120 ягнят с сотни баранов (не овец)?!
Думаете сейчас у нас этим не занимаются? Все еще в больших масштабах
Вы не согласны с тем, что манипуляции со статистикой никак не связаны с политическим устройством страны? Или вам просто хочется кинуть камень в "огород" нашей общей истории? То, что в СССР было не все гладко со статистикой и официальной позицией партии в этом вопросе я и без вас знаю. Я лишь подчеркнул, что ЭТИМ ГРЕШАТ ВСЕ!!! Не согласны - приведите доказательства своей правоты.
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:09:35
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже. Кстати можете назвать хоть одну коммунистическую страну за всю историю планеты земля?
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 13:20:25
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже.
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:09:35
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже.
Конечно пора. А то отмазки типа "Так все же воруют " уже не красиво! Давно пора отвечать за свои поступки, думаю
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:23:24
Конечно пора. А то отмазки типа "Так все же воруют " уже не красиво! Давно пора отвечать за свои поступки, думаю
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 13:20:25
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже.
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:09:35
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже.
Конечно пора. А то отмазки типа "Так все же воруют " уже не красиво! Давно пора отвечать за свои поступки, думаю
Ваш прием называется - Манипуляция собеседником – увод разговора в сторону. Дальнейшая дискуссия бесполезна...
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 13:32:20
Ваш прием называется - Манипуляция собеседником – увод разговора в сторону. Дальнейшая дискуссия бесполезна...
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:23:24
Конечно пора. А то отмазки типа "Так все же воруют " уже не красиво! Давно пора отвечать за свои поступки, думаю
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 13:20:25
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже.
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:09:35
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Согласен, но тоже подчеркиваю, что в коммунистических странах больше рисовали и рисуют!
Уморили! Вспомнилось детство и споры у кого круче и сильнее папа, дядя и прочие родственники по мужской линии... Сейчас смешно вспоминать. Пора повзрослеть уже.
Конечно пора. А то отмазки типа "Так все же воруют " уже не красиво! Давно пора отвечать за свои поступки, думаю
Ваш прием называется - Манипуляция собеседником – увод разговора в сторону. Дальнейшая дискуссия бесполезна...
Конечно. Увод разговора в сторону - это хороший, Ваш прием.
Так что, я тоже Вас, по тому же месту, как говориться
Цитата: Лысый от 08.01.2019 13:24:51
Да будет вам! Цифра в заголовке это пределы статистической погрешности. Китайцев очень дохуя. Как и индусов, и всяких там банглов. В Бангладешы населения больше чем в Роисси.
Да будет вам! Цифра в заголовке это пределы статистической погрешности. Китайцев очень дохуя. Как и индусов, и всяких там банглов. В Бангладешы населения больше чем в Роисси.
И что млять?
Вы хотите продолжить дискуссию? хорошо.
Вы утверждаете, что статистику в
"коммунистических странах больше рисовали и рисуют", надо полагать чем в странах с другим политическим устройством. Все верно? Я ничего не исказил?
Ну а теперь попытайтесь мне, не виляя и не уводя в сторону разговор каким-то образом подтвердить свои слова. У вас есть расчеты, научные обоснования, или вам просто так хочется думать? Можете не утруждать себя ответом, я знаю что это недоказуемо. Постарайтесь и вы это понять...