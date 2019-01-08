В 2018 году население Китая сократилось на 1,27 миллиона

Читал когда-то статью про то, что китайское руководство целенаправленно искажает статистику. Там даже приводились примеры и расписывались механизмы косвенной проверки. Интересная статья. Склоняюсь к мысли, что это действительно так. Глядя на нашу статистику, думаю, что этим занимается не только Китай.

Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...

Уважаемый, причем тут США и Европа? (Что за привычка у некоторых титусян?!) Я про них что то писал тут? Я писал про коммунистические страны, где до сих правят чекисты, 1-ые секретари которые любят рисовать заоблачные проценты в свою пользу и такие же заоблачные з/п в статистиках.Помните прикол при союзе про 120 ягнят с сотни баранов (не овец)?!

Не думаю, что это как-то связано с политическим строем или социально-экономическими связями страны. Вы думаеть США или европа этим не грешат? еще как врут...

Вы не согласны с тем, что манипуляции со статистикой никак не связаны с политическим устройством страны? Или вам просто хочется кинуть камень в "огород" нашей общей истории? То, что в СССР было не все гладко со статистикой и официальной позицией партии в этом вопросе я и без вас знаю. Я лишь подчеркнул, что ЭТИМ ГРЕШАТ ВСЕ!!! Не согласны - приведите доказательства своей правоты.