Илону Маску предложили китайскую "грин-карту"

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danilov 11 Января 2019 в 00:10:01
Встреча прошла накануне после официальной церемонии начала строительства завода Tesla в Шанхае.
"Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда", — сказал Маск.
Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что если Маск действительно придерживается такого взгляда, то ему могли бы предоставить "постоянный вид на жительство иностранного гражданина".
"Большое спасибо", — ответил глава Tesla.
Как ранее заявил Маск, первая стадия строительства должна завершиться этим летом. В конце года планируется начать производство электромобилей Model 3. На полную мощность предприятие должно выйти уже в следующем году.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
На своем первом заводе за пределами США Tesla планирует выпускать 500 тысяч автомобилей в год. Строительство, по предварительным данным, обойдется в пять миллиардов долларов.
Торговая война между Вашингтоном и Пекином и введение Китаем новых таможенных пошлин на американские автомобили ухудшило положение Tesla на китайском рынке. Продажи в третьем квартале 2018 года значительно снизились.
Как в 2018 году сообщало издание "Жэньминь жибао", получить постоянный вид на жительство в Китае — крайне сложная задача. Необходимо быть либо выдающимся человеком, либо иметь другие крайне веские основания.
По состоянию на конец 2016 года и начиная с 2004 года власти выдали около десяти тысяч "грин-карт". Первой иностранкой, удостоенной такой чести, стала физик-ядерщик Джоан Хинтон, прожившая в Китае более 50 лет. Также китайский вид на жительство имеют лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл, лауреаты Нобелевской премии по химии Курт Вютрих и Бернард Феринга, американский баскетболист Стефон Марбери.
https://ria.ru
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