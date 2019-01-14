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В мире
Вспышка свиного гриппа в Грузии: скончались 15 человек
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danilov 14 Января 2019 в 14:17:53
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В Грузии из-за осложнений от вируса гриппа состояние 42 пациентов остается тяжелым, сообщила телекомпания Rustavi-2.

В Грузии бушует вирус гриппа H1N1. Из-за осложнений от вируса, по последним официальным данным, скончались 15 человек. В связи с этим власти Грузии приняли решение отложить начало учебы в государственных школах страны и детских садах Тбилиси. Учебу отложили и некоторые высшие учебные заведения столицы.

Из-за осложнений от вируса гриппа к этому времени лечение в стационаре проходят 660 пациентов, из них состояние 42 тяжелое. Они находятся в реанимационном отделении.

Последняя статистика показывает, что гриппом болеют 253 пациента на сто тысяч человек. В центре по контролю заболеваний и общественного здоровья отмечают, что новые статистические данные будут известны в понедельник, 14 января.

Что касается антивирусного препарата "Тамифлю", то его запасы доступны по всей стране. В случае подтверждения диагноза его выдадут пациентам бесплатно, за счет государственной субсидии. Всего в Грузию завезли 13 тысяч пачек препарата.

Дополнительный запас вакцины от гриппа будет завезен в Грузию в ближайшие дни. Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии не исключает новой вспышки вируса гриппа в феврале-марте. Специалисты советуют вакцинацию от гриппа.

"Вакцинация обычно делается в октябре-ноябре, однако, когда показатель заболеваемости снижается, именно в этот период очень важно, чтобы риск-группы сделали вакцинацию, поскольку в Европе показатель заболеваемости по сравнению с нами увеличен. Поэтому есть вероятность, что во время поездки вирус будет перенесен. За этот счет, в конце февраля возможно у нас будет сравнительно маленький пик, который вакцинированные люди встретят подготовлено", - заявил глава Минздрава Давид Сергеенко в эфире телеканала.

Эпидемии гриппа в Грузии нет, но Минздрав все же настоятельно рекомендует при первых же симптомах заболевания незамедлительно обращаться к врачу.

https://sputnik-georgia.ru/society/20190113/243870674/Gripp-v-Gruzii--poslednyaya-informatsiya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  111222333 14.01.2019 в 16:55:02   # 708867
Это все из реформы МВД несколько лет назад. Хотите как в Грузии, неблагодарные твари???????
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  старик 14.01.2019 в 17:30:09   # 708871
Ну дык американские пентагоновские лаборатории работают, америкосы хлеб даром не едят.
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  GoodZone 14.01.2019 в 18:07:53   # 708877
Ну у нас тоже американская бактериологическая лаборатория в Алмате построена и действует. И я что-то не припомню референдума по этому поводу. как и собственно постройка Банка низкообогащенного урана а по-сути урановой помойки тоже без нашего согласия прошла. Да и кто мы такие, чтобы нас спрашивать всего навсего согласно статьи 3 п1 конституции РК "Единственным источником государственной власти является народ", почти никто и звать нас никак.
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  111222333 14.01.2019 в 20:10:25   # 708907
Цитата: старик от 14.01.2019 17:30:09
Ну дык американские пентагоновские лаборатории работают, америкосы хлеб даром не едят.

Вот ты невминяемый
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