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Более 30 тысяч учителей школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку
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danilov 15 Января 2019 в 15:21:37


Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более 30 тысяч преподавателей средних школ в Лос-Анджелесе начали забастовку, сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам газеты, в первой акции протеста за почти тридцать лет учителя требуют увеличения оплаты труда, меньших классов и дополнительного найма медперсонала, библиотекарей и других сотрудников.

"Для одних проблема заключается в зарплате, для других - в числе школьников в классе. Представление о том, что учителя хотят только повышения зарплаты, просто неверно", - пояснил представитель профсоюза бастующих Стив Билек, учитель математики в средней школе в Лос-Анджелесе.

В 2017-2018 годах зарплата школьного учителя в Калифорнии достигала 75 тысяч долларов в год (около 5 млн рублей) при средней по стране зарплате в 59 тысяч (около 4 млн рублей), в то время как в Нью-Йорке средний годовой доход учителя составил 88 тысяч (около 5,9 млн рублей).

Стороны также не могут достигнуть компромисса по вопросу вместительности класса. Сейчас в среднем численность каждого класса составляет 42 ученика. Объединенный школьный район, где началась забастовка, предложил ограничить количество учащихся до 35 в 4-6 классах, до 39 в средней и старшей школе. В среднем в городах США этот показатель варьируется от 16 до 28.

Забастовка затронула около 900 школ города, где обучаются около 500 тысяч школьников.

https://www.nytimes.com/2019/01/14/us/lausd-teachers-strike.htm

https://www.interfax.ru/world/646145
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 15.01.2019 в 15:33:16   # 709025
Интересно, наши учителя так смогут?
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  GoodZone 15.01.2019 в 15:35:18   # 709027
Для одних проблема заключается в зарплате, для других - в числе школьников в классе. Их бы в наши школы, они бы поняли, что у них нет проблем и они с жиру бесятся...
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  MишаМашкевич 15.01.2019 в 15:51:37   # 709028
Цитата: Nafis от 15.01.2019 15:33:16
Интересно, наши учителя так смогут?
нефига. Там профсоюз работает, в отличие от нашего.
У нас единственный профсоюз это директор школы(к нему с пожеланиями и подарками ходят за учебные часы желающие) . А сам профсоюз имеет должность наминальное(тупо кому сколько подарить, отдать в зависимости от коллективного договора). А шоб защищать и отстаивать права, прижимая работодателей это нет. Спрашиваешь почему так получилось. Ответ, есть что терять!))))ахтунг! Еще эти же люди потом вспоминают про ущемление прав(тут ваще один покерфейс)
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  Кино 15.01.2019 в 17:43:50   # 709047
Средняя по стране зарплата 59 штук это 22млн 420 тыс. Ахренеть... Нашим учителям только снится.
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