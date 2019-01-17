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В мире
Казахстан снова в топе
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danilov 17 Января 2019 в 09:45:22
Казахстан оказался в первой десятке самых грязных стран по версии эко-экспертов из The Eco Experts. "Токсичная" карта мира была создана на основе данных, полученных от Международного энергетического агентства и Всемирной организации здравоохранения.
Самой токсичной страной с высоким зарегистрированным уровнем загрязнения оказалась Саудовская Аравия, а после нее в десятку вошли другие богатые нефтью страны, включая Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Казахстан.
Перечисленные страны имеют также одни из самых низких показателей производства возобновляемой энергии, несмотря на идеальный климат для производства солнечной энергии.
В этих странах также наблюдается самое большое количество смертей, связанных с загрязнением воздуха. Например, «в Туркменистане ежегодно происходит 108 смертей на 100 000 человек».


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https://www.theecoexperts.co.uk/sites/default/files/filemanager/toxic-countries-map
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 17.01.2019 в 09:53:35   # 709252
в Гренландию валить надо...
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