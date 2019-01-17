Казахстан снова в топе

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danilov 17 Января 2019 в 09:45:22
Самой токсичной страной с высоким зарегистрированным уровнем загрязнения оказалась Саудовская Аравия, а после нее в десятку вошли другие богатые нефтью страны, включая Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Казахстан.
Перечисленные страны имеют также одни из самых низких показателей производства возобновляемой энергии, несмотря на идеальный климат для производства солнечной энергии.
В этих странах также наблюдается самое большое количество смертей, связанных с загрязнением воздуха. Например, «в Туркменистане ежегодно происходит 108 смертей на 100 000 человек».
https://www.theecoexperts.co.uk/sites/default/files/filemanager/toxic-countries-map