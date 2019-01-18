Умер основатель Vanguard - Джон Богл

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Января 2019 в 11:20:46
Богл страдал от проблем с сердцем, первый приступ он пережил в 30 лет. В 1996 году перенес операцию по пересадке сердца.
Бизнесмен основал Vanguard Group в 1975-м. Как сообщает телеканал CNBC, в первый год размер активов под управлением компании составил 1,7 миллиарда долларов. К 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона.
В 1999 году Fortune назвал Богла одним из четырех гигантов инвестиционного сектора XX века, а в 2014-м Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.
Чем интересна компания Vanguard Group можно прочитать в статье "Кто владеет всем"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рокфеллера
, у которого тоже были проблемы с сердцем, на вампиров - старожилов. Может это инопланетяне, которые управляют нами, у которых проблемы с сердцем из за климата земли. Пойду дальше тнт смотреть, новых мыслей набираться.